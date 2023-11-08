Центральный университет объявил о запуске программы бакалавриата

Центральный университет запускает первый набор 500 студентов на программу бакалавриата по направлениям «Разработка», «Искусственный интеллект», «Бизнес и аналитика». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального университета.

Ученики 11-х классов и старших курсов колледжей могут принять участие в конкурсе грантов на обучение. Они смогут покрыть 25, 50, 75 или 100% от стоимости программы. Полностью бесплатно смогут обучаться 50 лучших абитуриентов. Конкурс стартует 8 ноября текущего года. Отбор будет проводиться каждый месяц до 15 августа 2024 года.

Обучение начнется в сентябре 2024 года. Программа бакалавриата разработана академиками из ведущих университетов и практиками из крупнейших российских IT-компаний. Первый год обучения будет посвящен развитию hard и soft skills. Студентам предстоит изучить основы разработки продукта и работы в кросс-функциональных командах, научиться говорить на одном языке с разработчиками, специалистами по Data Science, менеджерами и аналитиками. По результатам первого этапа студенты определятся со специальностью и вместе с менторами составят индивидуальный план обучения. Учащиеся пройдут оплачиваемые стажировки в компаниях-партнерах, а лучшие получат приглашение на работу после окончания обучения. Задача последнего этапа программы — получить опыт запуска и реализации IT-проектов. Студенты объединятся в команды и запустят свой стартап или научный проект под руководством ментора из IT-компании или научного руководителя. На реализацию лучших идей выделят гранты.

Выпускники получат диплом о высшем образовании по направлению «Математика и компьютерные науки».

Центральный университет — это первый в России частный вуз на основе STEM модели (Science, Technology, Engineering, Mathematics). В июле 2023 года университет получил лицензию Рособрнадзора.