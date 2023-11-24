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Глава РФПИ указал на первенство России в сфере искусственного интеллекта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Россия является одной из ведущих стран в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и должна сохранить свое лидерство в партнерстве с дружественными странами и континентами. Об этом в пятницу, 24 ноября, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что Россия в сфере ИИ сохраняет хорошие отношения и усиливает взаимодействие с Азией, Ближним Востоком и Латинской Америкой, а российские программисты и инженеры в данной области являются лучшими в мире.

«Мы не должны потерять это лидерство, надо сохранять его именно в партнерстве с Ближним Востоком, с Азией, с Латинской Америкой, с дружественными нам странами и континентами», — заявил глава фонда на конференции AI Journey —«Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Дмитриев также рассказал, что РФПИ инвестирует в несколько сфер, связанных с ИИ. Например, фонд вкладывается в развитие соответствующей инфраструктуры, чтобы можно было быстро наращивать мощности искусственного интеллекта. Кроме того, перспективным и востребованным является применение ИИ в медицине.

«Также безусловно распознавание лиц и управление потоками людей, потому что Россия здесь тоже глобальный лидер. Поэтому очень много направлений, в которых Россия глобальный лидер и где мы можем инвестировать и получать хорошую доходность, помогая нашим компаниям выходить на внешние рынки», — добавил Дмитриев.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что ИИ не сможет заменить врача или учителя. Однако он может служить их верным, эффективным помощником, например предоставить педагогу больше времени для воспитания детей, помогать врачу предотвращать и выявлять болезни на ранней стадии, подчеркнул российский лидер.

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