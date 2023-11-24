Путин назвал невозможным замену врача или учителя искусственным интеллектом

Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 ноября, заявил, что искусственный интеллект (ИИ) не может заменить врача или учителя.

«Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя, однако он может служить их верным, эффективным помощником: предоставить педагогу больше времени для воспитания детей, помогать врачу предотвращать, выявлять на ранней стадии болезни, использоваться для дистанционного мониторинга здоровья людей», — сказал он на конференции AI Journey, посвященной искусственному интеллекту.

Кроме того, российский лидер указал, что запретить развитие искусственного интеллекта нельзя, но надо следить за безопасностью и разумностью его применения. Путин также добавил, что внедрение автоматизации и ИИ создаст условия для опережающего роста доходов граждан и повышения качества жизни людей.

Конференция «Сбера» по искусственному интеллекту AI Journey проходит с 22 по 24 ноября в ЦМТ. Участники обсуждают в том числе то, какие вызовы стоят сейчас перед мировой наукой и какие сверхвозможности открываются для бизнеса с технологиями AI. Банк проводит мероприятие восьмой год подряд.

Ранее в этот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал «Известиям», что в российской системе здравоохранения большие возможности для применения ИИ, он уже активно внедряется по всей стране. По его словам, без использования искусственного интеллекта невозможно будет создать систему управления здоровьем.