3 декабря — День юриста в России: история и традиции праздника

День юриста в России отмечают ежегодно 3 декабря. Это официальный профессиональный праздник специалистов в области права. В 2023 году дата выпадает на воскресенье. О том, когда начали праздновать этот день и какие традиции с ним связаны, рассказывают «Известия».

День юриста в 2023 году — история праздника

Инициатива о проведении Дня юриста была выдвинута в начале 2008 года на съезде Ассоциации юристов России. Уже в том же году президент Владимир Путин подписал указ об учреждении праздника.

В качестве даты празднования было выбрано подписание свода судебных уставов императором Александром II. Они были утверждены 3 декабря (20 ноября по старому стилю) и стали основой судебной реформы 1864 года.

Помимо этого, в России отмечаются и другие праздники, связанные с юриспруденцией. Так, 12 января отмечают День работника российской прокуратуры, 6 апреля — День следователя МВД, 26 апреля — День нотариата, 31 мая — День адвокатуры, 25 июля — День следователя СК, а 1 ноября — День судебного пристава.

День юриста в 2023 году — о профессии

Именно от работников юридической отрасли — судей и адвокатов, прокуроров и приставов — зависит выполнение законов, а следовательно, и правовое функционирование государства.

К юристу, как и к врачу, обращаются в разных ситуациях за профессиональной поддержкой, когда решить проблему самостоятельно не получается.

Чтобы стать юристом, сначала нужно поступить в вуз и получить юридическое образование. Для этого сдают историю, русский язык и обществознание. Но для построения успешной карьеры этого не достаточно. Необходимо постоянно развиваться, нарабатывать практические навыки, быть в курсе последних изменений в законодательстве.

День юриста в 2023 году — как отмечают

В этот день принято поздравлять всех юристов — следователей, прокуроров, адвокатов, судей, нотариусов, юрисконсультов и правозащитников. Поздравления в День юриста также принимают преподаватели, студенты и выпускники юридических факультетов.

Празднования проходят по всей стране. Ежегодно 3 декабря Ассоциация юристов России вручает высшую юридическую премию — «Юрист года». Примечательно, что ее первым обладателем стал доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Сергей Алексеев — один из разработчиков Конституции и Гражданского кодекса РФ.

С праздником юристов традиционно поздравляют министр юстиции Константин Чуйченко и президент Владимир Путин. В частности, в прошлом году глава государства в поздравительной речи напомнил, что работники юридической сферы защищают конституционные права и свободы граждан, и именно перед юристами стоят задачи по совершенствованию законодательства, противодействию коррупции и повышению правовой культуры в обществе.

Также президент отметил, что труд юристов требует не только глубоких знаний в юриспруденции, но и безукоризненных личных качеств — честности, порядочности, неравнодушия и справедливости.

День юриста в 2023 году — интересные факты

Профессия юриста появилась в стране при Петре I в начале XVIII веке. Император подошел к вопросу довольно просто — он пригласил в Россию немецких юристов, которые начали преподавать основы ведения дел. Тогда же на русский язык перевели работу основоположника юридической науки в Германии Самуэля Пуфендорфа «Об обязанностях гражданина и человека». Всё это положило начало развитию юриспруденции в России.

Новый импульс юридическая наука и образование получили в 1755 году с открытием юридического факультета в Московском государственном университете (МГУ). А в 1802 году было учреждено Министерство юстиции — главный федеральный орган исполнительной власти, ответственный за формирование единой и слаженной правовой системы в стране.

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