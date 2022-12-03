Путин поздравил юристов с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил юридическое сообщество страны с Днем юриста. Текст поздравления опубликован в субботу, 3 декабря, на сайте Кремля.
Этот праздник был учрежден в 2008 году, его цель — подчеркнуть важность работы юриста, отметил глава государства. Путин напомнил, что работники юридической сферы защищают конституционные права и свободы граждан, содействуют укреплению государственности, обеспечивают юридическое сопровождение бизнеса и социальной деятельности.
«Ваш труд требует глубоких знаний и безукоризненных личных качеств — честности и порядочности, неравнодушия и справедливости, приверженности лучшим традициям отечественной юриспруденции», — отметил Путин.
Президент добавил, что перед юристами стоит задача по совершенствованию законодательства, противодействующего коррупции, повышающего правовую культуру в обществе.
В преддверии Дня юриста, 29 ноября, Путин встретился с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым.
Также он принял участие в работе юбилейного, X Всероссийского съезда судей.