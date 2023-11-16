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17 ноября — День участковых уполномоченных полиции в России

В России 17 ноября отмечают 100-летие службы участковых уполномоченных полиции
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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День участковых уполномоченных полиции, или День участкового, отмечают в России ежегодно 17 ноября. В 2023 году дата юбилейная — исполняется ровно сто лет со дня создания службы. В честь праздника «Известия» рассказывают о представителях этой профессии и ее истории.

День участковых уполномоченных полиции в России в 2023 году — история праздника

Дата праздника связана с утверждением «Инструкции участковому надзирателю». Этот документ был принят 17 ноября 1923 года и положил начало формированию института участковых в советской милиции.

До реформы МВД 2011 года торжество официально называлось День участковых уполномоченных милиции. После реорганизации милиции в полицию изменились должность сотрудников и название праздника.

Историческими же предшественниками участковых были квартальные надзиратели, которые появились в XVIII веке. За каждым из них закреплялось в среднем от 50 до 100 дворов. Позднее их сменили околоточные надзиратели, каждый из которых ведал отдельным околотоком — районом города в дореволюционной России. Стражам правопорядка помогали городовые и дворники, находившиеся в их подчинении.

Участковых в народе знали в лицо. Их боялись и уважали. В советское время представителям этой профессии было посвящено немало фильмов. Самый популярный — «Деревенский детектив» о сельском участковом милиционере Анискине.

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День участковых уполномоченных полиции в России в 2023 году — о профессии

Как следует из названия профессии, участковый отвечает за порядок на вверенном ему участке. Именно им принадлежит одно из ведущих мест в работе полиции с гражданами. Чаще всего поводом для обращения служат бытовые конфликты между соседями, семейные ссоры, незаконное проживание на жилплощади, хулиганство и кражи.

Помимо приема жителей и рассмотрения их обращений, участковым приходится лично заниматься множеством других дел — вести документацию, составлять протоколы, осуществлять профилактику противоправных действий, а также содействовать в розыске преступников и пропавших людей.

Помимо этого, участковый периодически проводит обход своего участка и взаимодействует с лицами, состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел, людьми с психическими заболеваниями и теми, кто находится под домашним арестом или подпиской о невыезде. Сами участковые часто говорят о своей профессии: «Обязанностей у нас на участке тысяча и одна». И это полностью соответствует действительности.

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День участковых уполномоченных полиции в России в 2023 году — как отмечают

Торжественные мероприятия по случаю праздника проходят во всех регионах страны. Участковые уполномоченные полиции получают поздравления от своих коллег и высшего руководства МВД. Отличившихся поощряют дипломами и премиями. Не забывают и о ветеранах, внесших большой личный вклад в укрепление правопорядка.

Также к празднику приурочен Всероссийский конкурс на звание «Народный участковый». Лучшего участкового выбирают сами россияне путем голосования в интернете. А учитывая, что 2023 год юбилейный, в честь этого события выпущены специальные медали «100 лет Службе участковых уполномоченных МВД России».

Ранее «Известия» рассказали, как отмечают свой праздник сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступностью, который приходится на 15 ноября.

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