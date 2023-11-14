15 ноября — День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью: история и традиции

Каждый год 15 ноября в России отмечается День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью. В 2023 году памятная дата выпадает на среду. Об истории этих подразделений и о том, как поздравить виновников торжества, читайте в материале «Известий».

День подразделений по борьбе с организованной преступностью в 2023 году — история

Противостояние организованной преступности в той или иной форме всегда входило в задачи правоохранительных органов. В 1940–1950-х годах этим занимались сотрудники отделов по борьбе с бандитизмом, входивших в состав Главного управления милиции Министерства внутренних дел СССР. В 1970-х годах в подразделениях уголовного розыска действовали отделы по особо важным делам и по борьбе с хищением государственной собственности.

В 1980-х годах напряженность на границах, а также проблемы в экономике страны, связанные с дефицитом товаров и общим замедлением темпов роста, создали новые угрозы безопасности. Участились случаи бандитизма, рэкета, похищений и других тяжких правонарушений. Поэтому 15 ноября 1988 года были сформированы так называемые шестые подразделения, основной задачей которых стала борьба с организованной преступностью внутри государства и на его границах. Именно этот день считается отправной точкой в истории данных подразделений.

Изначально шестые подразделения были немногочисленны. Однако в 1992 году они были преобразованы в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД. Новое подразделение получило серьезную поддержку от государства, а число его сотрудников увеличилось почти на 20 тыс. человек.

В 2000-х годах эта структура прошла через ряд реформ. В 2008 году она получила новое название — Главное управление по противодействию экстремизму МВД России (ГУПЭ МВД). На сегодняшний день это самостоятельное подразделение, которое занимается выявлением и предотвращением преступлений, связанных с коррупцией, терроризмом, наркоторговлей, незаконным оборотом оружия и других особо тяжких правонарушений, совершенных организованными группами.

В его задачи также входит организация различных профилактических мер на межрегиональном и международном уровнях.

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в 2023 году — традиции

Свой праздник сотрудники ГУПЭ МВД обычно проводят в профессиональном кругу. Руководители подразделений выступают с официальными поздравлениями для своих подчиненных. Тем, кто особенно отличился на службе, вручают почетные грамоты и другие награды. Также в этот день нередко присваивают новые звания. Иногда устраивают праздничные концерты или спортивные соревнования.

Кроме того, в праздник проходят памятные акции в честь погибших при исполнении служебных обязанностей: минуты молчания, посещение мемориалов, торжественное возложение цветов. Помимо этого, организовывают различные мероприятия для ветеранов.

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в 2023 году — как поздравить

В этот день принимают поздравления все сотрудники ГУПЭ МВД, а также ветераны и студенты профильных образовательных учреждений. Так как торжество выпадает на будний день, празднование лучше перенести на вечер или ближайший выходной.

Выбирая подарок, следует ориентироваться на личные предпочтения человека. Универсальными вариантами презентов станут качественный алкоголь, наручные часы, термокружка, функциональный ежедневник, чехол для телефона или подарочное издание книги. Приятным сувениром может стать брелок в форме погонов или футболка с веселой надписью.

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