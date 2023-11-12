13 ноября — День войск радиационной, химической и биологической защиты

Ежегодно 13 ноября в рядах Вооруженных сил России отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). В 2023 году исполняется 105 лет со дня их создания. В знаменательную дату «Известия» рассказывают об истории войск и о том, как они проявили себя в мирное и военное время.

День войск РХБЗ в 2023 году — история праздника

История этого рода войск началась в Первую мировую войну (1914–1918), когда для военных целей впервые начали применять химическое оружие. Официальной датой образования РХБЗ считается 13 ноября 1918 года. Именно в этот день были сформированы первые органы и подразделения химзащиты в Красной армии.

Первоначально они состояли из подразделений, которые в ходе боевых действий применяли газовые баллоны и дымовые шашки с отравляющими веществами. К 1925 году химические подразделения появились уже во всех стрелковых и кавалерийских полках, а спустя два года — в дивизиях и бригадах.

В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) войска вели разведку для предотвращения химических атак со стороны противника и активно участвовали в военных операциях. За боевые заслуги тысячи бойцов РХБЗ удостоились высоких орденов и наград, части из них присвоено звание Героя Советского Союза.

День войск РХБЗ в 2023 году — современность

Сегодня задачи химических войск заметно расширились. Военнослужащие РХБЗ отвечают за безопасность личного состава ВС РФ и населения от поражающих факторов ядерного, химического и биологического оружия, а также ликвидируют последствия химических и радиационных аварий.

В частности, история войск неразрывно связана с аварией на Чернобыльской АЭС — крупнейшей ядерной катастрофой ХХ века. В 2020 году во время пандемии коронавируса бойцы войск РХБЗ привлекались для дезинфекции зданий и техники. С начала специальной военной операции (СВО) в Донбассе перед военными встал новый вызов. В том числе это связано с сообщениями о подготовке Украиной так называемой грязной бомбы.

На данный момент на вооружении войск РХБЗ ВС РФ имеются самые современные средства и техника, которые позволяют решать самые сложные задачи. Это автоматизированные комплексы засечки ядерных взрывов, оборудование для РХБ разведки, огнеметные системы, включая тяжелые реактивные, и др.

День войск РХБЗ в 2023 году — как отмечают

В 2006 году указом президента России Владимира Путина день образований химических войск был внесен в календарь профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах страны. В 2023 году празднования выпадают на рабочий день, понедельник.

Несмотря на то что День войск РХБЗ — праздник достаточно молодой, у него уже есть свои традиции. Как правило, в частях в этот день проводятся военные построения под марш войск химзащиты и показательные учения. Высшее руководство и командование поздравляет военнослужащих с торжеством. Лучших награждают дипломами и премиям, присваиваются очередные воинские звания.

На телевидении выходят сюжеты о войсках, в которых отмечается значимая роль РХСБ в современной армии и в обеспечении безопасности страны.

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