Применение химического оружия не повлияло на исход Первой мировой войны, поскольку оно было нестабильным и с его действием быстро научились бороться, рассказал эксперт научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Константин Пахалюк.

По его словам, первую газовую атаку провела Германия 12 июля 1917 года в бою под городом Ипр. Они использовали маслянистое вещество, вызывающее кожные нарывы, заполняли им мины и обстреливали противника. В итоге оно получит название иприт. Это помогло немецкой армии предотвратить наступление англо-французских военных — пострадали 2490 солдат, из которых 87 скончались.

«Химическое оружие приобрело зловещий ореол, а отравляющие вещества сделались символом бессмысленной бойни, жестокости. <...> Но с ним быстро научились бороться, и со временем его эффективность снизилось практически до нуля», — цитирует эксперта 12 июля «РИА Новости».

Пахалюк подчеркнул, что за время войны было применено 40 разных отравляющих веществ, от которых пострадали 1,2 млн человек, еще около 100 тыс. погибли. Однако химическое оружие со временем показало себя нестабильным, поскольку его применение зависело от погоды, в частности, ветра, и могло навредить даже той стороне, которая его применила.

Первое массовое применение химоружия против русских войск произошло в январе 1915 года во время битвы при Болимове, рассказал эксперт. Тогда окопы были обстреляны 18 тыс. снарядов с ксилилбромидом, после чего многие солдаты теряли сознание, газ выедал им глаза. В итоге российской армии пришлось отступить.

После этого случая русские начали искать способ защиты от таких атак, и к августу этого же года Николай Зелинский изобрел противогаз, напомнил Пахалюк. А весной 1916 года Россия уже начала использовать химические артиллерийские снаряды, в том числе во время Брусиловского прорыва.

Впоследствии было подписано несколько международных соглашений, ограничивавших применение удушливых газов: Версальский договор 1919 года, Вашингтонская конференция 1921 года, Женевский протокол 1925 года.