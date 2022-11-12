Военные РХБЗ ЗВО рассказали о своей работе в зоне спецоперации

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) продолжают выполнять задачи в зоне специальной военной операции (СВО). В преддверии своего профессионального праздника солдаты подразделений войск РХБЗ Западного военного округа (ЗВО) рассказали о своей работе, а также продемонстрировали стрельбу из ТОС-1А «Солнцепек». Кадры показало Минобороны России.

ТОС-1А «Солнцепек» предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств противника. ТОС-1А действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций.

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» выезжает на боевую позицию незаметно для противника. Наводчик корректирует положение пусковой установки, затем — удар. Попадая в цель, термобарический снаряд распыляет, а затем воспламеняет взрывоопасную смесь.

«Прикомандировываем к пехоте, и мы в определенный момент, когда необходима нашла помощь, выходим на позицию, отрабатываем, и пехота может спокойна идти дальше. Это оружие страшно тем, что выжигает весь кислород, там даже бактерии не остаются в живых», — рассказал командир огнеметного отделения Андрей.

Дальность стрельбы огнеметной системы всего порядка шести км. Разведка вычислила опорный пункт противника в зоне СВО. И сейчас отделение огнеметчиков на броне выдвигается в заданный квадрат.

«Работаем мы на ТОС-1А «Солнцепек». Каждая задача по-своему уникальна. Особенно запомнился момент стрельбы, когда уже стреляли по нам. То есть выехали на позицию, по нам тоже начали отрабатывать из минометов, так как работа была начата, принято было решение доработать и поразить цель», — сказал командир огнеметной роты Сергей.

День войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) празднуется 13 ноября.

В Минобороны также рассказали, что термобарические снаряды, которые находятся в пакете «Солнцепека», способны укрыть площадь до 40 тыс. кв. м, уничтожая легкобронированную технику и укрепления. Высокая точность залповой стрельбы по площадной цели обеспечивается за счет прямого визирования (прицеливания) пусковой установки на цель, автоматизированного наведения на дальности стрельбы в несколько километров.

Поражение противника достигается путем комплексного воздействия осколками, высокими температурами и повышенным давлением. После выполнения боевой задачи расчеты ТОС-1А «Солнцепек» в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки.

Укрыться от залпа «Солнцепека» невозможно даже в окопах и блиндажах.

«Солнцепеки» могут нанести удар на дистанции до шести км. Расчеты используют современные средства противоосколочной экипировки, которая создана из негорючих материалов и позволяет в случае нештатной ситуации сохранить жизнь и здоровье расчету.

Ранее, 9 ноября, корреспондент «Известий» Александр Морозов показал стрельбу военных группировки «Отважные» из «Солнцепека» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что украинские националисты охотятся за этой боевой техникой с первых дней спецоперации, поскольку подобных огнеметных систем нет ни в одной армии мира.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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