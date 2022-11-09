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Военкор «Известий» увидел стрельбу «Отважных» из ТОС «Солнцепек»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Александр Морозов увидел стрельбу военных группировки «Отважные» из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Работают огнеметчики почти в плотную к позициям неприятеля. Дальность полета специального снаряда с зажигательной смесью составляет шесть километров, поэтому рядом с машиной всегда боевое прикрытие.

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«При прибытии на огневую позицию наше отделение огневой поддержки обеспечивает защиту. Мы рассредотачиваемся по территории рядом с машиной, наблюдаем за воздухом, чтобы не было беспилотников вражеских», — снайпер с позывным «Гура».

Там, куда упал снаряд «Солнцепека», температура доходит до трех тыс. градусов. На месте удара появляется ало-красный гриб.

Российские солдаты признаются, что украинские националисты охотятся за этой боевой техникой с первых дней спецоперации, поскольку подобных огнеметных систем нет ни в одной армии мира. Приходится выдвигаться на больших скоростях, отрабатывать, после чего на таких же больших скоростях выдвигаться в указанный район.

Как 28 октября рассказал посол Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник, российские войска отследили и отбили наступление ВСУ в районе дороги Сватово–Кременная. При этом, указал он, в ход пошли «Солнцепеки».

Ранее, 25 октября, Минобороны России опубликовало видеозаписи с работой расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Залп произвели служащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Воздушно-десантных войск России.

Отмечалось, что выстрелы производились неуправляемыми 220-миллиметровыми снарядами. Это дает высокую гарантию уничтожения живой силы, легкой техники, огневых средств и пунктов управления противника.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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