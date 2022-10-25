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Минобороны опубликовало кадры работы ТОС «Солнцепек»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министерство обороны России опубликовало видеозаписи с работой расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ).

Залп произвели служащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Воздушно-десантных войск России.

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Отмечается, что стрельба неуправляемыми 220-миллиметровыми снарядами дает высокую гарантию уничтожения живой силы, легкой техники, огневых средств и пунктов управления противника. В результате создаются условия для работы штурмовых групп.

Ранее, 24 октября, Минобороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов российских истребителей-бомбардировщиков Су-34. Летчики нанесли удары по зенитным комплексам ВСУ, который пытался сбить звено вертолетов России.

В тот же день Министерство обороны России объявило, что с февраля уничтожило более 6 тыс. танков и других бронемашин ВСУ, а также 325 самолетов, 162 вертолета и 2326 беспилотных летательных аппаратов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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