Российские войска отследили и отбили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе дороги Сватово–Кременная. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник в своем Telegram-канале 28 октября.

«Скопление вражеских сил отследили и нанесли жесткий удар сначала артой (артиллерией. — Ред.), потом в ход пошли «Солнцепеки». Враг не только не достиг цели, но и, понеся огромные потери, откатился обратно зализывать раны», ― написал он.

Ранее в этот день силовики ЛНР задержали корректировщика ВСУ, которые через Telegram-каналы снабжал Киев информацией о позициях российских военнослужащих.

Помимо этого, сообщалось, что российские военные отбили атаку на Антоновский мост в Херсонской области со стороны ВСУ.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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