11 ноября — День окончания Первой мировой войны: как отмечают в России и мире

В России 11 ноября отмечают День окончания Первой мировой войны, которая стала первым широкомасштабным вооруженным конфликтом в истории человечества. До этого ее именовали Великой войной, что лишь подчеркивает масштабы столкновения. В памятную дату «Известия» вспоминают об одном из самых драматических событий ХХ века.

День окончания Первой мировой войны – 2023: история памятной даты

К 1914 году великие державы Европы были разделены на два военно-политических блока: Антанту (Франция, Россия, Великобритания) и Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия), к которому позднее присоединились Турция и Болгария.

Вооруженное столкновение между противоборствующими силами началось 28 июля 1914 года и продлилось четыре года и три месяца. В него были вовлечены 38 из 59 существовавших тогда государств, а военные действия распространились не только на всю Европу, но и Ближний Восток, Африку и некоторые районы Азии.

Инициаторами военного конфликта выступили Германия и Австро-Венгрия, стремившиеся к переделу мира. Другие участники также имели свои интересы. Провоцирующим фактором стало убийство сербским националистом наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда в Сараево (Босния). В ответ Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Затем в конфликт оказались втянуты Россия и Франция, которые объявили мобилизацию войск против Австро-Венгрии.

После этого в войну вступила Германия. Немцы начали вторжение в Люксембург и, оккупировав его всего за день, обеспечили себе открытый выход к французской границе. Затем немцы вторглись в Бельгию. В начале 1917 года Германия начала подводную войну за господство в Атлантике, в результате чего в войну вступили ранее нейтральные Соединенные Штаты Америки.

К середине 1917 года странам Антанты удалось подорвать военную мощь противника. Важную роль в этом сыграли действия русской армии. В частности, тяжелое поражение армиям Австро-Венгрии и Германии было нанесено в 1916 году в ходе наступательной операции, известной как Брусиловский прорыв. Однако после революции 1917 года Россия фактически вышла из войны.

11 ноября 1918 года было подписано Компьенское перемирие, означавшее капитуляцию Германии. Между тем итоги войны были катастрофическими. Она унесла жизни более 10 млн человек, еще около 22 млн получили ранения. Сотни городов были разрушены. По итогу столкновения свое существование прекратили четыре империи — Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская. Конфликт лишь усугубил ситуацию в Европе и заложил основу для Второй мировой войны.

День окончания Первой мировой войны – 2023: как отмечают в России

В России 11 ноября памятный день. В эту дату чтят память всех погибших и пострадавших в ходе конфликта, вспоминая о доблести русских воинов.

К празднику во многих музеях страны приурочены тематические лекции, семинары и выставки. На мероприятия приглашают школьников и молодежь. К мемориалам солдат возлагают цветы и венки. А по телевидению показывают передачи, посвященные событиям тех лет.

Кроме того, любой желающий может поискать информацию о своих предках, участвовавших в событиях конфликта, на портале «Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов».

День окончания Первой мировой войны – 2023: празднования в других странах

До сегодняшнего дня 11 ноября отмечают как национальный праздник в большинстве стран бывшей Антанты. Вначале в большинстве государств он назывался Днем перемирия (Armistice Day).

В Великобритании сейчас этот день носит название День памяти (Remembrance Day). В народе праздник известен еще как Маковый день. Он призван увековечить память о всех солдатах Британского содружества, погибших в годы Первой мировой войны и других военных конфликтах XX века. В памятную дату британцы покупают бутоньерки в виде красных маков и носят их на лацкане пиджака. Все вырученные с продажи деньги направляются на помощь ветеранам и членам их семей.

Такая же традиция существует во Франции. Именно этими цветами поросли поля северной части республики, где проходили одни из самых кровопролитных сражений. Ежегодно 11 ноября в День памяти (фр. Jour du Souvenir) на Елисейских Полях проходит торжественная процессия с участием военнослужащих. Церемония сопровождается оружейными залпами и возложением венков к Могиле Неизвестного Солдата.

День памяти также отмечают в Канаде. Каждый год 11 ноября в 11:00 — время, когда по всему Западному фронту поступил сигнал «прекратить огонь», — в стране объявляют минуту молчания. В США 11 ноября — государственный праздник. С 1958 года он называется Днем ветеранов (Veterans Day) и посвящен всем участникам боевых действий.

Ранее «Известия» рассказывали, как отмечают День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, который приходится на 1 августа.