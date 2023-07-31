1 августа — День памяти погибших в Первой мировой войне: хронология конфликта

Россияне 1 августа чествуют память воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов. В памятную дату страна вспоминает соотечественников, отдавших жизни за мирное небо для будущих поколений. «Известия» напоминают читателям о ходе исторических событий и итогах конфликта.

Первая мировая война — годы

Военное столкновение началось 28 июля 1914 года и стало первым вооруженным конфликтом международного масштаба. В противостояние оказались вовлечены 38 из 59 существовавших тогда государств. Война продлилась 1568 дней и закончилась 11 ноября 1918 года.

Первая мировая война — участники и причины

Причинами войны историки считают усиление противоречий между крупнейшими европейскими коалициями — Антантой и Тройственным союзом. На момент начала конфликта в первый военно-политический блок входили Россия, Великобритания и Франция, а союз образовали Германия, Австро‑Венгрия и Болгария. вскоре союз стал четверным, поскольку к нему присоединилась Турция.

На стороне Антанты позднее выступали Япония, Сербия, США, Италия. Поддержали военно-политический блок и другие страны.

Поводом для начала Первой мировой войны считается убийство 28 июня наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево.

В ночь на 1 августа 1914 года Германия через посла передала России ультиматум, а вечером того же дня последовало объявление войны. Затем Германия объявила войну Франции, а Великобритания — Германии.

Первая мировая война — итоги

Во второй половине 1918 году силы Антанты провели ряд контрнаступательных операций, освободили захваченные противником территории. Осенью страны начали заключать перемирия.

28 июня 1919 года на Парижской мирной конференции был подписан Версальский мирный договор с Германией. Этот документ официально положил конец войне.

Итогами противостояния стала ликвидация четырех империй: Германской, Российской, Австро‑Венгерской и Османской. На карте Европы появились новые независимые государства: Чехословакия, Австрия, Польша, Венгрия, Югославия и Финляндия. Россия и Германия лишились части территорий.

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

Потери Российской империи в Первой мировой войны составили более 2 млн погибших солдат и свыше 3 млн пленных. Кроме того, жертвами конфликта стали более миллиона мирных россиян.

Памятный день был установлен Федеральным законом РФ от 30 декабря 2012 года. 1 августа россияне возлагают цветы к мемориалам воинов. Музеи проводят тематические лекции и выставки, на мероприятия приглашают школьников и молодежь. Кроме того, любой желающий может поискать информацию о своих предках, участвующих в событиях конфликта, на портале «Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов».

22 июня в России прошел День памяти и скорби. В дату начала Великой Отечественной войны россияне вспоминают миллионы павших солдат и мирных граждан. По всей стране проводят траурные и памятные мероприятия.