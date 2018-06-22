Большинство россиян довольны участковыми

Большинство россиян (70%), знающих своего участкового, довольны его работой, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», проведенного по заказу Комитета гражданских инициатив (КГИ). Более половины обращавшихся к нему за помощью заявили, что их проблема была решена, четверть граждан не удовлетворены результатом. В МВД отметили, что используют результаты опросов общественного мнения при оценке работы участковых.

Более 60% россиян знают своего участкового или лично знакомы с ним, показал опрос «Левада-центра». Более двух третей из них оценивают его работу положительно (39% полностью довольны, 31% скорее довольны). Более четверти (28%) отметили, что участковый уполномоченный за последний год стал работать лучше. 39,5% не заметили изменений. 1,7% заявили, что участковый стал работать хуже. Остальные затруднились с оценкой.

Большинство респондентов, имеющих опыт взаимодействия с участковым, заявили, что их проблема была решена: у 50% полностью, у 15% — частично (речь, например, о решении вопроса с шумными соседями или жалобах на насилие в семье). Две трети (65%) считают, что полицейский добросовестно выполнил свою работу. Четверть обратившихся отметили, что участковый принял заявление, выслушал, но дальше, по их мнению, действовал спустя рукава.

У группы респондентов, которые сталкивались с правонарушениями, но не обращались к участковому, спросили, почему они так поступали. 32% принимали такое решение из-за недоверия к полиции: считали, что им не помогут. 18% признались, что обращение в полицию отнимает много времени и нервов. 23% рассчитывали на собственные силы.

Результаты исследований общественного мнения — один из показателей работы участковых уполномоченных, рассказали «Известиям» в МВД. Они используются при проведении ежегодных отчетов перед жителями административных участков, на которых присутствуют руководители уполномоченных и главы муниципальных образований.

— Работа участкового оценивается по результатам проведенного опроса населения, а также сообщениям в средствах массовой информации и записям в книге отзывов и предложений граждан, — отметили в ведомстве.

Результаты оформляются протоколом, добавили в МВД. Работа участкового оценивается по нескольким критериям, в том числе своевременность и эффективность работы с заявлениями и обращениями граждан, доступность уполномоченного по мобильному телефону. Также учитываются раскрываемость преступлений, профилактическая работа, «уверенность граждан в своей безопасности» и другие критерии.

Они зафиксированы в приказе МВД «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции». Значимость критериев определяет региональное управление МВД. От оценки качества работы зависит продвижение по службе и начисление премий.

Как проводить опрос общественного мнения, указано в утвержденной МВД инструкции об организации постоянного мониторинга общественного мнения о деятельности полиции. Рекомендованная анкета включает пять вопросов. Среди них: «Чувствуете ли вы себя защищенным <...> от преступников, от посягательств на вашу жизнь, здоровье, имущество?»; «Доверяете ли вы полиции в обеспечении вашей личной и имущественной безопасности?»; «Как вы оцениваете работу полиции в вашем районе?».

Этого недостаточно для оценки работы подразделений полиции на местах, уверены эксперты КГИ. Нужно увеличить количество вопросов, оценивать работу конкретных участковых и использовать эти данные во время их аттестации, отметил эксперт Комитета гражданских инициатив Леонид Косалс. Проводить опросы должны независимые организации, а не само МВД.

То, что некоторые граждане не верят в возможность получения помощи от участкового, — последствие высокого уровня преступности 1990-х годов, полагает председатель Федерального координационного центра руководителей охранных структур Александр Козлов. Но с начала нулевых криминогенная обстановка улучшается, и это возвращает доверие граждан к полиции. На мнение россиян в основном влияет ситуация с уличной преступностью, подчеркнул эксперт.

В МВД добавили, что по результатам опросов ВЦИОМа за 2012–2017 годы уровень доверия к участковым вырос с 53 до 70%.