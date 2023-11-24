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Эксперты назвали правила выбора автомобилей новых брендов

Эксперты объяснили, как сделать правильный выбор среди новых брендов автомобилей
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Выбор автомобиля среди новых для российского рынка брендов лучше всего начинать с полного изучения информации о них, заявили 24 ноября эксперты сервиса «СберАвто».

Первое, что они рекомендуют сделать, — ознакомиться со сведениями на официальном сайте автопроизводителя.

«Стоит узнать историю компании, кем она была создана, кто возглавляет ее сейчас и производила ли она ранее другие авто, о которых у потенциального клиента уже есть сложившееся мнение. Также нелишним будет узнать, как позиционирует себя на российском автомобильном рынке новый бренд, для кого он предназначен», — приводит слова экспертов «Российская газета».

После этого специалисты советуют изучить модельный ряд, технические данные и комплектации авто. Начать стоит с определения желаемых габаритов, типа кузова и вместимости багажника. Далее следует выбрать сочетание двигателя и коробки передач.

Для динамичного вождения подойдет автоматическая или роботизированная КПП, а для более спокойной езды — вариатор, указали эксперты. Опасаться покупки машины с неизвестной КПП не стоит, поскольку новые бренды часто приобретают их у проверенных производителей.

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Следующее, что необходимо сделать, — изучить обзоры моделей и результаты тест-драйвов в автомобильных изданиях. Хотя выводы их авторов могут оказаться субъективными, они дадут возможность ознакомиться с различными мнениями.

Облегчить выбор способны и разнообразные рейтинги, которые публикуются в СМИ и на сайтах с объявлениями о продаже машин, отметили представители онлайн-сервиса. Зачастую рейтинги формируются на основе реальных оценок владельцев, показывая тем самым, насколько покупатели удовлетворены автомобилем.

Эксперты добавляют, что данный способ хорошо дополнять чтением отзывов в социальных сетях и на автомобильных форумах, особенно от владельцев со стажем. Следует помнить, что для более популярной модели будет проще найти запчасти. С оценкой безопасности, в свою очередь, можно ознакомиться на сайте европейского комитета по проведению независимых краш-тестов (EuroNCAP).

Уже после анализа указанной информации специалисты советуют посетить официальный дилерский центр, заказать там тест-драйв, а также уточнить сроки и параметры гарантийного обслуживания.

Однако главным, на что стоит ориентироваться при покупке автомобиля, в онлайн-сервисе назвали внутренний голос покупателя. По мнению экспертов, выбор становится очевиден, если мысль об обладании машиной приносит удовольствие.

Накануне стало известно о старте в декабре продаж в России кроссовера KAIYI X7 Kunlun, оснащенного двумя турбированными двигателями: 1,6-литровым мощностью 186 л.с. или 2-литровым мощностью 238 л.с. Оба силовых агрегата сочетаются с преселективной роботизированной коробкой передач. Дизайн автомобиля был разработан под руководством дизайнера Лоуи Вермеерша и вдохновлен китайским горным хребтом Куньлунь, в честь которого модель получила свое название.

В тот же день о выходе на рынок РФ нового внедорожника Paladin сообщил китайский автопроизводитель SINOMACH Automobile. В России модель можно будет приобрести у официальных дилеров под маркой OTING. Описание автомобиля и цены на него будут объявлены 28 ноября.

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