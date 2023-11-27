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Снова мал золотник: нефтяники просят о послаблениях при разработке малых месторождений

Бизнес обещает увеличить добычу и поступления в бюджет — готовы ли власти пойти ему навстречу
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Нефтяники подготовили предложения по мерам налогового стимулирования разработки малых месторождений. Бизнес предлагает предоставить право перехода на налог на дополнительный доход (НДД) участкам недр с начальными извлекаемыми запасами менее 5 млн т, а также убрать ограничения по «исторической» степени выработанности. При действующей налоговой системе, считают инициаторы, падает эффективность разработки участков, идет отставание от проектных уровней добычи, а также снижаются поступления в бюджет. В то же время только за счет пилотных проектов среднегодовая добыча вырастет, а суммарные доходы могут составить свыше 200 млрд рублей. Эксперты считают, что предложения могут быть приняты Минфином только в случае отсутствия выпадающих доходов.

Предложения и возможности

Ассоциация независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть» подготовила предложения по мерам налогового стимулирования разработки мелких и очень мелких месторождений, средняя величина начальных извлекаемых запасов которых составляет менее 5 млн т и которые составляют существенную часть ресурсной базы независимых нефтяных компаний (ННК). Об этом говорится в презентации организации, с которой ознакомились «Известия».

Как отмечается в документе, для обоснования мер налоговой поддержки были организованы расчеты эффективности разработки 16 пилотных проектов (22 месторождения) на единой методической основе. Они расположены в Башкирии, Удмуртии, Пермском крае, а также в Томской и Саратовской областях. Предложения были построены на проектной документации и прогнозах МЭР.

нефтекачка
Фото: РИА Новости

В силу особенностей таких месторождений показатель степени выработанности возрастает значительно быстрее, чем для средних и крупных.

«Только пять из 16 проектов соответствуют критерию к четвертой группе НДД по степени выработанности», — говорится в презентации.

Как сообщалось ранее, в 2022 году по сравнению с 2021-м снижение добычи особенно коснулось малых ННК с добычей менее 50 тыс. т в год, разрабатывающих мелкие и очень мелкие месторождения. Объем добычи этих компаний сократился на 18,8%, что фактически говорит о свертывании производства. В этом году, например, группа организаций, которые добывают от 50 тыс. до 100 тыс. т в год, уменьшилась на четыре компании.

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По словам собеседника «Известий», знакомого с подготовкой предложений, по итогам первых шести месяцев 2023 года уже есть сокращения добычи на малых месторождениях.

— Если во втором полугодии уровень добычи сохранится, снижение по сравнению с 2022 годом составит более 800 тыс. т. Это около 17 млрд рублей выпадающих доходов, — отметил собеседник.

поезд
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

«АссоНефть» предлагает предоставить право перехода на налог на дополнительный доход (НДД) участкам недр с начальными извлекаемыми запасами менее или равными 5 млн т, а также убрать ограничения по «исторической» степени выработанности. Кроме того, в предложениях отмечается корректировка ставки НДД в отношении малых месторождений, дополнение формулы расчета налога коэффициентом Кз. Он характеризует величину запасов конкретного участка недр и применяется при добыче нефти на участках с начальными извлекаемыми запасами до 5 млн т нефти и степенью выработанности менее или равной 0,05.

Предполагается, что только за счет пилотных проектов среднегодовая добыча нефти может увеличится на 373–445 тыс. т, а суммарные доходы бюджетных систем страны составят 168–235 млрд рублей.

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Для одного капля, для других — море

В «АссоНефти» подтвердили подготовку предложений, отметив, что организация действовала согласно протоколу заседания рабочей группы Минэнерго по развитию малого и среднего предпринимательства в нефтегазовой сфере от 18 мая 2023 года. При этом выводы и рекомендации полностью отвечают задачам, поставленным на совещании 30 августа в Ханты-Мансийске с участием Минфина, Минэнерго, Роснедр, нефтекомпаний и властей региона.

— Действующее законодательство не позволяет идентифицировать малый и средний бизнес в нефтегазовой сфере. Ассоциация с учетом мнения опрошенных независимых нефтегазодобывающих организаций разработала настоящие предложения по мерам налогового стимулирования разработки мелких и очень мелких месторождений. Их активное вовлечение в хозяйственный оборот имеет значение и для всей нефтяной отрасли, и для экономики регионов, — сказала «Известиям» генеральный директор организации Елена Корзун.

добыча нефти
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

По ее словам, по итогам девяти месяцев 2023 года отмечается самое существенное за последние 10 лет падение объемов добычи нефти сектором ННК. Особенно сильно это заметно у компаний, добывающих менее 100 тыс. т в год. Происходит снижение инвестиционной привлекательности такого рода проектов, а соответственно, и недополучение бюджетом налоговых поступлений.

— В связи с поступившими обращениями компаний-недропользователей «АссоНефть» организовала работу по анализу сложившейся ситуации и оценке эффективности разработки пилотных проектов на единой методической основе, направленной на обоснование мер налоговой поддержки для малых месторождений, — отметила Елена Корзун.

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В Минэнерго «Известиям» заявили: для улучшения условий разработки месторождений углеводородного сырья, в том числе мелких, ведомство совместно с федеральными органами исполнительной власти и отраслевыми организациями проводит системную работу по анализу возможных инструментов господдержки.

— На режим НДД уже переведено более 45% добычи нефти. Дальнейшее расширение периметра НДД — важное направление совершенствования как налоговой системы, так и отрасли. Решение о возможности дальнейшего распространения механизма НДД прорабатывается совместно с Минфином», — отметили в Минэнерго.

буровая вышка
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В пресс-службе Минфина подтвердили, что к ним поступали подобные инициативы, в том числе от «АссоНефти».

— Минфин направил в ассоциацию перечень необходимых обосновывающих материалов для рассмотрения целесообразности предоставления запрашиваемых мер поддержки. При получении необходимых данных ведомство рассмотрит эти предложения, — уточнили в финансовом регуляторе.

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Главное не потерять

Расчеты консультантов «АссоНефти» были построены на данных проектной документации, но ведь ни один недропользователь не добывает всё до последней капли, отметил собеседник «Известий», знакомый с ходом обсуждения предложений.

— К тому же в среднем по отрасли при таких прогнозах Минэкономразвития и при таких макроэкономических параметрах у нефтяников всё должно быть эффективно. Смущает и количество пилотных проектов. Сейчас их 16 участков, а если будет 100, не получится ли так, что возникнут колоссальные выпадающие доходы бюджета и через какое-то время Минфин начнет активно закручивать гайки? — добавил он.

нефтекачка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Данный прогноз — это часть лицензионного соглашения и юридически отклонение от него в любом объеме в любой момент по желанию недропользователя невозможно, отметил исполнительный директор «ГеоКИН» Дмитрий Богданов. Рассматривая эффекты изменения налоговой системы, в частности поступления в бюджет в будущем, государство опирается на имеющееся представление о будущих инвестициях и добыче. При этом сведений, которые говорили бы о том, что новый прогноз делает экономически эффективной разработку всех месторождений, нет, отметил он.

По словам Богданова, ожидать колоссальных выпадающих доходов от изменения налоговых механизмов по малым залежам не стоит.

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— Количество месторождений и общий объем налоговых поступлений не составляют и 10%, при этом многие и так пользуются льготами. Минфин ведет регулярную работу по совершенствованию налогового режима. Изменения происходят каждый год. Если компании не могут обосновать необходимость сохранения льгот и эти льготы не дают каких-то других эффектов, вероятно, они будут исключены либо заменены, — считает эксперт.

С коллегой соглашается и управляющий партнер компании WMT Consult Екатерина Косарева. По ее мнению, Минфин пошел на то, чтобы выслушать предложения нефтяников не потому, что решил «осчастливить их льготами».

Нефтяное месторождение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Ведомство будет рассматривать эти предложения под лупой. Там ни в коем случае не допустят выпадения доходов. Да и в целом по отрасли деятельность мелких и очень мелких месторождений — капля в море, но на региональном уровне это существенные бюджетные выплаты, рабочие места, градо- и поселкообразующие предприятия. Об этом тоже нельзя забывать. И это прекрасно понимают в Минфине, — добавила она.

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Поэтому, по ее словам, в ведомстве пошли на то, чтобы дать ассоциации возможность подготовить эти предложения.

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