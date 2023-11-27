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- Снова мал золотник: нефтяники просят о послаблениях при разработке малых месторождений
Снова мал золотник: нефтяники просят о послаблениях при разработке малых месторождений
Нефтяники подготовили предложения по мерам налогового стимулирования разработки малых месторождений. Бизнес предлагает предоставить право перехода на налог на дополнительный доход (НДД) участкам недр с начальными извлекаемыми запасами менее 5 млн т, а также убрать ограничения по «исторической» степени выработанности. При действующей налоговой системе, считают инициаторы, падает эффективность разработки участков, идет отставание от проектных уровней добычи, а также снижаются поступления в бюджет. В то же время только за счет пилотных проектов среднегодовая добыча вырастет, а суммарные доходы могут составить свыше 200 млрд рублей. Эксперты считают, что предложения могут быть приняты Минфином только в случае отсутствия выпадающих доходов.
Предложения и возможности
Ассоциация независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть» подготовила предложения по мерам налогового стимулирования разработки мелких и очень мелких месторождений, средняя величина начальных извлекаемых запасов которых составляет менее 5 млн т и которые составляют существенную часть ресурсной базы независимых нефтяных компаний (ННК). Об этом говорится в презентации организации, с которой ознакомились «Известия».
Как отмечается в документе, для обоснования мер налоговой поддержки были организованы расчеты эффективности разработки 16 пилотных проектов (22 месторождения) на единой методической основе. Они расположены в Башкирии, Удмуртии, Пермском крае, а также в Томской и Саратовской областях. Предложения были построены на проектной документации и прогнозах МЭР.
В силу особенностей таких месторождений показатель степени выработанности возрастает значительно быстрее, чем для средних и крупных.
«Только пять из 16 проектов соответствуют критерию к четвертой группе НДД по степени выработанности», — говорится в презентации.
Как сообщалось ранее, в 2022 году по сравнению с 2021-м снижение добычи особенно коснулось малых ННК с добычей менее 50 тыс. т в год, разрабатывающих мелкие и очень мелкие месторождения. Объем добычи этих компаний сократился на 18,8%, что фактически говорит о свертывании производства. В этом году, например, группа организаций, которые добывают от 50 тыс. до 100 тыс. т в год, уменьшилась на четыре компании.
По словам собеседника «Известий», знакомого с подготовкой предложений, по итогам первых шести месяцев 2023 года уже есть сокращения добычи на малых месторождениях.
— Если во втором полугодии уровень добычи сохранится, снижение по сравнению с 2022 годом составит более 800 тыс. т. Это около 17 млрд рублей выпадающих доходов, — отметил собеседник.
«АссоНефть» предлагает предоставить право перехода на налог на дополнительный доход (НДД) участкам недр с начальными извлекаемыми запасами менее или равными 5 млн т, а также убрать ограничения по «исторической» степени выработанности. Кроме того, в предложениях отмечается корректировка ставки НДД в отношении малых месторождений, дополнение формулы расчета налога коэффициентом Кз. Он характеризует величину запасов конкретного участка недр и применяется при добыче нефти на участках с начальными извлекаемыми запасами до 5 млн т нефти и степенью выработанности менее или равной 0,05.
Предполагается, что только за счет пилотных проектов среднегодовая добыча нефти может увеличится на 373–445 тыс. т, а суммарные доходы бюджетных систем страны составят 168–235 млрд рублей.
Для одного капля, для других — море
В «АссоНефти» подтвердили подготовку предложений, отметив, что организация действовала согласно протоколу заседания рабочей группы Минэнерго по развитию малого и среднего предпринимательства в нефтегазовой сфере от 18 мая 2023 года. При этом выводы и рекомендации полностью отвечают задачам, поставленным на совещании 30 августа в Ханты-Мансийске с участием Минфина, Минэнерго, Роснедр, нефтекомпаний и властей региона.
— Действующее законодательство не позволяет идентифицировать малый и средний бизнес в нефтегазовой сфере. Ассоциация с учетом мнения опрошенных независимых нефтегазодобывающих организаций разработала настоящие предложения по мерам налогового стимулирования разработки мелких и очень мелких месторождений. Их активное вовлечение в хозяйственный оборот имеет значение и для всей нефтяной отрасли, и для экономики регионов, — сказала «Известиям» генеральный директор организации Елена Корзун.
По ее словам, по итогам девяти месяцев 2023 года отмечается самое существенное за последние 10 лет падение объемов добычи нефти сектором ННК. Особенно сильно это заметно у компаний, добывающих менее 100 тыс. т в год. Происходит снижение инвестиционной привлекательности такого рода проектов, а соответственно, и недополучение бюджетом налоговых поступлений.
— В связи с поступившими обращениями компаний-недропользователей «АссоНефть» организовала работу по анализу сложившейся ситуации и оценке эффективности разработки пилотных проектов на единой методической основе, направленной на обоснование мер налоговой поддержки для малых месторождений, — отметила Елена Корзун.
В Минэнерго «Известиям» заявили: для улучшения условий разработки месторождений углеводородного сырья, в том числе мелких, ведомство совместно с федеральными органами исполнительной власти и отраслевыми организациями проводит системную работу по анализу возможных инструментов господдержки.
— На режим НДД уже переведено более 45% добычи нефти. Дальнейшее расширение периметра НДД — важное направление совершенствования как налоговой системы, так и отрасли. Решение о возможности дальнейшего распространения механизма НДД прорабатывается совместно с Минфином», — отметили в Минэнерго.
В пресс-службе Минфина подтвердили, что к ним поступали подобные инициативы, в том числе от «АссоНефти».
— Минфин направил в ассоциацию перечень необходимых обосновывающих материалов для рассмотрения целесообразности предоставления запрашиваемых мер поддержки. При получении необходимых данных ведомство рассмотрит эти предложения, — уточнили в финансовом регуляторе.
Главное не потерять
Расчеты консультантов «АссоНефти» были построены на данных проектной документации, но ведь ни один недропользователь не добывает всё до последней капли, отметил собеседник «Известий», знакомый с ходом обсуждения предложений.
— К тому же в среднем по отрасли при таких прогнозах Минэкономразвития и при таких макроэкономических параметрах у нефтяников всё должно быть эффективно. Смущает и количество пилотных проектов. Сейчас их 16 участков, а если будет 100, не получится ли так, что возникнут колоссальные выпадающие доходы бюджета и через какое-то время Минфин начнет активно закручивать гайки? — добавил он.
Данный прогноз — это часть лицензионного соглашения и юридически отклонение от него в любом объеме в любой момент по желанию недропользователя невозможно, отметил исполнительный директор «ГеоКИН» Дмитрий Богданов. Рассматривая эффекты изменения налоговой системы, в частности поступления в бюджет в будущем, государство опирается на имеющееся представление о будущих инвестициях и добыче. При этом сведений, которые говорили бы о том, что новый прогноз делает экономически эффективной разработку всех месторождений, нет, отметил он.
По словам Богданова, ожидать колоссальных выпадающих доходов от изменения налоговых механизмов по малым залежам не стоит.
— Количество месторождений и общий объем налоговых поступлений не составляют и 10%, при этом многие и так пользуются льготами. Минфин ведет регулярную работу по совершенствованию налогового режима. Изменения происходят каждый год. Если компании не могут обосновать необходимость сохранения льгот и эти льготы не дают каких-то других эффектов, вероятно, они будут исключены либо заменены, — считает эксперт.
С коллегой соглашается и управляющий партнер компании WMT Consult Екатерина Косарева. По ее мнению, Минфин пошел на то, чтобы выслушать предложения нефтяников не потому, что решил «осчастливить их льготами».
— Ведомство будет рассматривать эти предложения под лупой. Там ни в коем случае не допустят выпадения доходов. Да и в целом по отрасли деятельность мелких и очень мелких месторождений — капля в море, но на региональном уровне это существенные бюджетные выплаты, рабочие места, градо- и поселкообразующие предприятия. Об этом тоже нельзя забывать. И это прекрасно понимают в Минфине, — добавила она.
Поэтому, по ее словам, в ведомстве пошли на то, чтобы дать ассоциации возможность подготовить эти предложения.