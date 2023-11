Билл Гейтс допустил переход мира на трехдневную рабочую неделю при развитии ИИ

Человечество может перейти на трехдневную рабочую неделю при развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил в подкасте What Now? with Trevor Noah на платформе Spotify в ответ на вопрос о перспективах развития искусственного интеллекта.

«Если в конечном итоге вы попадете в общество, где вам придется работать всего три дня в неделю, это, вероятно, хорошо», — цитирует его RT.

По его мнению, развитие ИИ не станет угрозой для рынка труда, передает НСН.

Нейросети способны облегчить жизнь большого количества людей, позволив работать не так много, сообщает kp.ru, со ссылкой на слова предпринимателя.

В начале ноября сенатор Айрат Гибатдинов внес в Госдуму законопроект о сокращении продолжительности рабочего времени в неделю на один час перед нерабочими днями, сообщает телеканал «360». В пояснительной записке к проекту говорится, что условия труда современного наемного рабочего усилили давление на его психическое и моральное состояние, что негативно сказывается на трудоспособности.

В августе в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили сократить рабочую неделю до 36 часов. Отмечалось, что в множестве европейских стран уже работают по 36, 35 и 32 часа в неделю. Тогда же в Госдуме предложили закрепить четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей.

Также в августе Институт исследования проблем современной политики выступил с предложением сократить рабочий день за счет признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем. Высокие временные затраты отражаются как на качестве выполняемой работы, так и на здоровье сотрудников, заявили в институте.