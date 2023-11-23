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Мишустин назвал приоритетной задачей укрепление финансовой устойчивости РФ

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Среди ключевых задач российского правительства на 2024 год являются укрепление финансовой устойчивости и технологического суверенитета страны. Об этом 23 ноября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Он отметил, что безусловный приоритет для государства — это забота о людях и улучшение качества их жизни.

«Все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены в полном объеме. В зоне особого внимания — помощь семьям с детьми, вопросы развития медицины, образования. И среди ключевых задач, которые предстоит решить, — укрепление нашей финансовой устойчивости и технологического суверенитета», — заявил Мишустин.

Он добавил, что правительству РФ, Госдуме и Совету Федерации удалось обеспечить сбалансированность бюджета РФ на 2024–2026 годы в условиях сохраняющихся внешних вызовов. И поблагодарил Госдуму и Совет Федерации, проделавших большую работу по рассмотрению и принятию трехлетнего федерального бюджета, внесенного правительством.

«Важно, что нам вместе удалось обеспечить сбалансированность главного финансового документа в условиях сохраняющихся внешних вызовов», — подчеркнул премьер-министр.

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Ранее, 7 ноября, президент России Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил концепцию технологического развития РФ и закон о ней с первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Белоусов отметил, что данный закон уникален тем, что подобного в РФ еще не было. По словам вице-премьера, речь идет о крупнейших проектах с более 10 млрд рублей инвестиций, которые нацелены на создание конкретной продуктовой линейки.

До этого, 13 сентября, президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) поделился с «Известиями» мнением о том, что многочисленные санкции, введенные против России, дали импульс к построению самодостаточного государства. Он отметил, что научное сообщество при поддержке властей стремится к технологическому суверенитету, гарантирующему стабильность и безопасность.

15 марта Путин отмечал, что Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета. Страна работает в условиях достаточно хорошо организованной системы, обстановка стабильная и деловая. Также он указал на кратное повышение экономического суверенитета России.

В конце декабря 2022 года премьер-министр страны Михаил Мишустин также заявлял о важности укрепления технологического суверенитета России. Он рассказал тогда, что в бюджете РФ на ближайшие три года на научные исследования предусмотрено более 1,5 трлн рублей.

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