Мишустин отметил важность укрепления технологического суверенитета России

В условиях нарастающего давления на Россию все усилия должны быть сосредоточены на укреплении технологического суверенитета страны. Об этом 20 декабря на церемонии вручения премий правительства РФ в области науки и техники заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Все наши усилия должны быть сосредоточены на укреплении технологического суверенитета нашего государства, что требует самого активного участия со стороны отечественной научной школы», — цитирует его сайт кабмина.

Как отметил Мишустин, в настоящее время создаются условия для того, чтобы уже в младших классах школьники могли реализовывать свои таланты. Талантливая молодежь должна привлекаться в сферу исследований.

«Необходимо активнее вовлекать состоявшихся исследователей в решение конкретных задач развития общества и всей нашей страны, предоставлять возможности быстрее превращать фундаментальные разработки в соответствующие инновации, которые будут применяться в том числе и на производстве», — отметил глава правительства.

Кабмин создает необходимую базу для этого, в том числе, предоставляя финансовую поддержку.

«В бюджете на ближайшие три года на научные исследования предусмотрено более 1,5 триллионов рублей», — добавил он.

Как подчеркнул Мишустин, уже в текущем году правительство решило направить на повышение заработных плат ученых в соответствии с майским указом президента еще около 3,8 млрд рублей.

«Дополнительно к почти 5 млрд, которые ранее были предусмотрены на эти цели в бюджете», — подчеркнул премьер.

Ранее, 3 декабря, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в беседе с «Известиям» на полях Конгресса молодых ученых в Сочи рассказал о действиях, которые необходимо сделать для достижения поставленных целей и прорыва в российской науке.

Он указал, что развитие отечественной науки постепенно выходит на новый уровень. Поставлены такие задачи, как достижение научного и технологического суверенитета России.