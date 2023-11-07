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Путин обсудил с Белоусовым концепцию технологического развития РФ

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин 7 ноября встретился в Кремле с первым вице-премьером Андреем Белоусовым. На встрече обсуждалась концепция технологического развития РФ и законы к ней.

«Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению правительство в мае текущего года приняло концепцию технологического развития и практически сразу же приступило к разработке закона о технологической политике, который закрепляет основные идеи, основные концепты этого утвержденного документа. По сути дела это закон об утверждении технологического суверенитета», — сообщил главе государства Белоусов.

Как добавил вице-премьер, в настоящее время закон находится в высокой стадии подготовки. Он отметил, что уже проводил согласительное совещание по замечаниям Минфина, которые ведомство высказало относительно закона, стороны «обо всем договорились». Также Белоусов отметил, что данный закон уникален тем, что подобного в РФ еще не было.

По словам Белоусова, речь идет о крупнейших проектах с более 10 млрд рублей инвестиций, которые нацелены на создание конкретной продуктовой линейки.

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Ранее, 13 сентября, президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) поделился с «Известиями» мнением, что многочисленные санкции, введенные против России, дали импульс к построению самодостаточного государства. Он отметил, что научное сообщество при поддержке властей стремится к технологическому суверенитету, гарантирующему стабильность и безопасность.

За день до этого, на пленарной сессии ВЭФ-2023 Путин заявил, что Россия должна быть самодостаточным государством. При этом он уточнил, что данный вектор развития не означает изоляцию от мира, а напротив, приветствует международное сотрудничество.

15 марта Путин отмечал, что Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета. Страна работает в условиях достаточно хорошо организованной системы, обстановка стабильная и деловая. Также он указал на кратное повышение экономического суверенитета России.

В конце декабря 2022 года премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил о важности укрепления технологического суверенитета России. Он рассказал тогда, что в бюджете РФ на ближайшие три года на научные исследования предусмотрено более 1,5 трлн рублей.

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