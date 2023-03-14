Путин отметил кратное повышение экономического суверенитета России
Президент России Владимир Путин назвал важнейшим результатом 2022 года кратное повышение экономического суверенитета РФ. Об этом он заявил 14 марта во время рабочей поездки в Улан-Удэ.
«Россия прошла очень важный этап своего развития за этот год, может быть, это важнейший результат 2022 года. В чем он заключается: мы кратно повысили наш экономический суверенитет», — сказал президент.
Он подчеркнул, что противники России рассчитывали, что страна рухнет «через две-три недели или через месяц».
Путин обратил внимание, что Запад рассчитывал на остановку российских предприятий в связи с отказом партнеров РФ работать со страной. На Западе ждали, что страна будет «раскачана изнутри и рухнет».
«Вот на что был расчет, но этого не произошло», — отметил президент.
Сложности прошлого года в экономике пошли стране «только на пользу», подчеркнул глава государства.
Ранее, 7 марта, Путин отметил, что введение Западом антироссийских санкций дало мощный толчок для укрепления российского суверенитета.
«Конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло», — отметил российский лидер.
В феврале, выступая с посланием к Федеральному собранию, Путин, говоря о западных санкциях против РФ, отметил, что российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе. Благодаря действиям российского руководства удалось защитить российских граждан, сохранить рабочие места и не допустить дефицита на рынке, включая товары первой необходимости.
Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса.