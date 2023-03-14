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Путин отметил кратное повышение экономического суверенитета России

Путин назвал кратное повышение экономического суверенитета РФ важнейшим результатом 2022 года
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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Президент России Владимир Путин назвал важнейшим результатом 2022 года кратное повышение экономического суверенитета РФ. Об этом он заявил 14 марта во время рабочей поездки в Улан-Удэ.

«Россия прошла очень важный этап своего развития за этот год, может быть, это важнейший результат 2022 года. В чем он заключается: мы кратно повысили наш экономический суверенитет», — сказал президент.

Он подчеркнул, что противники России рассчитывали, что страна рухнет «через две-три недели или через месяц».

Путин обратил внимание, что Запад рассчитывал на остановку российских предприятий в связи с отказом партнеров РФ работать со страной. На Западе ждали, что страна будет «раскачана изнутри и рухнет».

«Вот на что был расчет, но этого не произошло», — отметил президент.

Сложности прошлого года в экономике пошли стране «только на пользу», подчеркнул глава государства.

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Ранее, 7 марта, Путин отметил, что введение Западом антироссийских санкций дало мощный толчок для укрепления российского суверенитета.

«Конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло», — отметил российский лидер.

В феврале, выступая с посланием к Федеральному собранию, Путин, говоря о западных санкциях против РФ, отметил, что российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе. Благодаря действиям российского руководства удалось защитить российских граждан, сохранить рабочие места и не допустить дефицита на рынке, включая товары первой необходимости.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса.

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