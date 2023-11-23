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Двое взрослых и трое детей отравились хлором в бассейне под Уфой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пять человек, включая троих детей, отравились парами хлора в бассейне коттеджного комплекса под Уфой. Как сообщили 23 ноября «Известиям» в региональном минздраве, пострадавшие после контакта с химическим веществом были сразу же направлены в больницу.

«Пациентов с жалобами на кашель и слезотечение доставили в больницу скорой медицинской помощи. Среди них было двое взрослых и трое детей. Взрослых терапевт осмотрел и отпустил домой. Детей госпитализировали в педиатрическое отделение в состоянии средней тяжести», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что спустя сутки пациентов выписали домой в связи с положительной динамикой в их состоянии. Согласно диагнозу, у них было констатировано «токсическое действие газообразного хлора».

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Ранее, 14 ноября, Роспотребнадзор по Саратовской области временно приостановил работу бассейна в Саратове, в котором отравились пять учениц лицея-интерната № 64 на занятиях физкультурой. Из бассейна были взяты пробы воды для проведения лабораторного анализа на наличие остаточного хлора и хлороформа.

Пять учениц лицея попали в больницу с подозрением на отравление парами хлора 13 ноября. По факту выявленных нарушений районная прокуратура в СГУ им. Н.Г. Чернышевского внесла представление, находящееся на рассмотрении.

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