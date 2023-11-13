Пять учениц отравились парами хлора в бассейне лицея в Саратове

В Саратове несколько учениц лицея-интерната № 64 попали в больницу с подозрением на отравление парами хлора после посещения ими бассейна на уроке физкультуры в образовательном учреждении. Об этом 13 ноября сообщается в Telegram-канале прокуратуры Саратовской области.

«Во время урока физкультуры, проходящего в бассейне Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, несколько девочек, обучающихся в ГАОУ СО «Лицей-интернат 64», почувствовали недомогание. Они доставлены в медицинское учреждение с подозрением на отравление парами хлора», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по факту выявленных нарушений районная прокуратура в СГУ им. Н. Г. Чернышевского внесла представление, находящееся на рассмотрении.

По информации ТАСС, с отравлением легкой степени в больницу обратились пять девочек, две из них отказались от госпитализации, трех учениц доставили в стационар для уточнения диагноза.

Ранее, 12 октября, стало известно, что следственный комитет начал проверку по факту отравления 13-летней девочки в бассейне «Олимпия» в Чебаркуле Челябинской области. Школьница была госпитализирована.