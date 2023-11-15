Роспотребнадзор остановил работу саратовского бассейна из-за отравления школьниц

Работу бассейна в Саратове, в котором отравились пять учениц лицея-интерната № 64, временно приостановили. Об этом сообщили на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Саратовской области во вторник, 14 ноября.

«По получению информации об отравлении детей, обучающихся в ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» на занятиях физкультурой в бассейне, управлением незамедлительно было начато проведение внеплановой проверки», — сказано в сообщении.

В ходе проверки эксперты сверили с нормативами систему водоподготовки, работу вентиляционной системы, хранение дезинфицирующих средств, а также выполнение программы производственного контроля.

Кроме того, были взяты пробы воды из бассейна для проведения лабораторного анализа на наличие остаточного хлора и хлороформа. Также были взяты и пробы воздуха в помещении. Результаты анализа показали соответствие гигиеническим нормам.

Несмотря на это, работу бассейна временно приостановили.

Пять учениц лицея попали в больницу с подозрением на отравление парами хлора в понедельник, 13 ноября. Предполагалось, что они получили отравление во время посещения ими бассейна на уроке физкультуры в образовательном учреждении. По факту выявленных нарушений районная прокуратура в СГУ им. Н.Г. Чернышевского внесла представление, находящееся на рассмотрении.