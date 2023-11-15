Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперты предрекли рублю возможность укрепиться до 85-90 к доллару
Общество
Вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву
Происшествия
Пожар произошел в ангаре с фургонами в Ленобласти
Мир
Белиз разорвал дипломатические отношения с Израилем
Мир
Почти 50 рейсов задержали в Сан-Франциско из-за саммита АТЭС
Общество
Глава СК РФ взял на контроль расследование убийства двух человек в Екатеринбурге
Мир
В США заявили о скором заключении соглашения Израиля и ХАМАС по заложникам
Мир
Глава МИД Израиля обвинил генсека ООН Гутерриша в несоответствии посту
Общество
Депутат Госдумы поддержала совмещение женщинами карьеры с материнством
Мир
Лукашенко предложил Пашиняну не спешить с решением по участию в саммите ОДКБ
Мир
Глава МЧС России сообщил о планах эвакуации из сектора Газа всех граждан РФ
Мир
Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Египта
Мир
Евросоюз подготовит еще 10 тыс. солдат для ВСУ

Роспотребнадзор остановил работу саратовского бассейна из-за отравления школьниц

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работу бассейна в Саратове, в котором отравились пять учениц лицея-интерната № 64, временно приостановили. Об этом сообщили на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Саратовской области во вторник, 14 ноября.

«По получению информации об отравлении детей, обучающихся в ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» на занятиях физкультурой в бассейне, управлением незамедлительно было начато проведение внеплановой проверки», — сказано в сообщении.

В ходе проверки эксперты сверили с нормативами систему водоподготовки, работу вентиляционной системы, хранение дезинфицирующих средств, а также выполнение программы производственного контроля.

Кроме того, были взяты пробы воды из бассейна для проведения лабораторного анализа на наличие остаточного хлора и хлороформа. Также были взяты и пробы воздуха в помещении. Результаты анализа показали соответствие гигиеническим нормам.

Несмотря на это, работу бассейна временно приостановили.

Опасные вдохи: в России участились случаи отравления хлором
В чем причина гибели людей в доме престарелых в Удмуртии и госпитализации суворовцев в Санкт-Петербурге

Пять учениц лицея попали в больницу с подозрением на отравление парами хлора в понедельник, 13 ноября. Предполагалось, что они получили отравление во время посещения ими бассейна на уроке физкультуры в образовательном учреждении. По факту выявленных нарушений районная прокуратура в СГУ им. Н.Г. Чернышевского внесла представление, находящееся на рассмотрении.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023