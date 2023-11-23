Туристы в Марий Эл спаслись от медведя в заброшенной колонии

Два туриста во время прогулки по лесу спаслись от медведя, спрятавшись в заброшенной исправительной колонии. Об этом 23 ноября рассказали в УФСИН по Республике Марий Эл.

Жители Казани Айрат и Кирилл рассказали, что любят путешествовать по лесам Поволжья. В ночь на 21 ноября они оказались в Советском районе, где им повстречался медведь. Хищник гнался за туристами полчаса, пока те не нашли заброшенное одноэтажное здание и не залезли внутрь через разбитое окно.

Строение оказалось отделом охраны бывшей исправительной колонии № 5. Оттуда туристы позвонили в службу экстренного реагирования. Чтобы спасти мужчин, был вызван сотрудник отдела специального назначения «Ястреб» УФСИН по имени Сергей. Он смог найти туристов по свежим следам в снегу и помог пробраться в безопасное место.

«На следующий день Айрат и Кирилл пришли в отдел к «ястребам», чтобы лично поблагодарить своего спасителя, который столь оперативно пришел им на помощь в ситуации, когда она уже казалась безвыходной. Правда, пообщаться получилось только с руководством подразделения: Сергей после нескучной смены отправился отдыхать», — рассказали в ведомстве.

Ранее, 10 ноября, произошло нападение медведя в 180 км от поселка Витим на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии. Двое мужчин услышали лай собаки и вышли на улицу, чтобы выяснить причину, тогда на них напал дикий зверь. Пострадавшие были госпитализированы в больницу с ранами головы, рук и ног.