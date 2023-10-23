Охота в пуще: в РФ предложили ввести единые правила отстрела в заповедниках

Правила отстрела и отлова животных в заповедниках и нацпарках просят уточнить и закрепить. Такое обращение в Минприроды направил Экспертный совет по заповедному делу. Сейчас в некоторых случаях диких животных отстреливают и отлавливают непродуманно и неэффективно — по стандартам середины прошлого века, указано в письме. Информации о таких решениях нет в открытом доступе. Число диких животных важно и нужно регулировать, считают эксперты, но нужно делать это по понятным правилам, чтобы избежать простора для браконьерства и коррупции, а также не дискредитировать саму идею заповедного дела. В Минприроды уже рассматривают предложения специалистов.

Закрепить порядок

Правила регулирования численности животных на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), к которым относятся заповедники, заказники и нацпарки, следует пересмотреть, считают в Экспертном совете по заповедному делу. Соответствующее обращение направлено в Минприроды, документ есть в распоряжении «Известий».

Регуляционные мероприятия на таких территориях — это действия для изменения или сохранения численности отдельных видов. Они призваны обеспечить экологический баланс и должны быть научно обоснованы , напомнили авторы письма.

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Регулировать численность животных можно через отлов или отстрел. Рассматривать такую меру следует как исключительную и допускать лишь в отдельном случае , напомнили в совете. Например, если численность одного животного чересчур выросла и угрожает охраняемым природным комплексам. Или если возникла неблагоприятная эпидемическая обстановка.

«История отечественного заповедного дела за последние 50 лет изобилует многочисленными примерами необоснованного, базирующегося на ошибочных представлениях, непродуманного и неэффективного проведения регуляционных мероприятий на ООПТ федерального значения », — говорится в письме совета.

При принятии таких решений нужно тщательнее просчитывать риски, чтобы избежать нежелательных экологических последствий, возможностей для коррупции и браконьерства, а еще негативного имиджа территории в глазах местного населения.

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«Нужно разработать и принять нормативно-правовой акт, регламентирующий организацию и проведение мероприятий по регулированию численности диких животных в заповедниках и нацпарках», — считают эксперты.

В нем следует установить исчерпывающий перечень случаев, когда такие мероприятия можно проводить, какие научные обоснования и документы для этого потребуются, кто может в них участвовать. Для рассмотрения заявок на отстрел или отлов животных предлагается сформировать при Минприроды экспертную комиссию из независимых специалистов. Информацию о принятых решениях нужно размещать на сайте ведомства, считают эксперты. И четко определить порядок распоряжения продукцией, полученной в ходе такой охоты.

В Минприроды подтвердили «Известиям», что получили предложения экспертов и сейчас изучают их.

— Данный вопрос требует тщательного и внимательного рассмотрения, так как часть предложений экспертов уже реализована в действующем законодательстве и не требует дополнительного закрепления, — пояснили в ведомстве.

Волки и лоси

Сейчас нет единого нормативного акта, регламентирующего вопросы организации и проведения регулирования численности диких животных на ООПТ федерального значения, рассказал «Известиям» сопредседатель Экспертного совета по заповедному делу заслуженный эколог РФ Всеволод Степаницкий.

— И если мы не хотим, чтобы многочисленные аспекты организации и проведения таких мероприятий решались «по понятиям», а равно и просто волюнтаристским образом, то правовой акт подобного формата необходим, — отметил он.

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Минприроды в последнее время достаточно много выдает разрешений на регулирование численности, то есть на добычу животных в нацпарках, заповедниках и федеральных заказниках, добавил член бюро Экспертного совета по заповедному делу Михаил Крейндлин. В некоторых случаях, по его словам, речь идет о сотнях особей.

— Это, с нашей точки зрения, не очень соответствует статусу особо охраняемых природных территорий. Особенно заповедников и некоторых нацпарков, где охота как вид деятельности запрещена, но регулирование численности массово проводится, — полагает он.

Кроме того, сейчас данные об этом не размещают в публичном доступе, обратил внимание специалист. Поэтому эксперты не имеют возможности не только влиять на такие решения, но даже узнавать о них.

— Сейчас это происходит так: администрация пишет заявку в министерство или министерство само по каким-либо причинам принимает решение о регулировании, — сказал Михаил Крейндлин. — Например, много отстрелов кабанов, связанных с африканской чумой свиней. Никакой независимой экспертной оценки этого не проводится, нет какой-то комиссии, которая могла бы повлиять на решение.

Некоторые основания для регулирования численности он назвал странными. В качестве примера он привел ситуацию в Валдайском нацпарке, где несколько лет назад было принято решение о регулировании численности четырех лосей.

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— Мы очень удивились, зачем регулировать лосей в этом нацпарке. Министерство ответило, что их стало очень много, они стали проявлять агрессию и приводить к ДТП. Действительно, официально там обитает порядка 500 лосей. Но как на ситуацию повлияли именно эти четыре лося, понять невозможно. Логики здесь я не вижу, — рассказал специалист.

И, по его словам, такие ситуации случаются регулярно.

— В одном нацпарке регулировали одновременно количество лосей, потому что их слишком много, и волков, потому что они едят лосей, — поделился эксперт.

Когда нужно регулировать численность животных

Полностью исключить регулирование числа диких животных на особо охраняемых природных территориях невозможно, сказали опрошенные «Известиями» эксперты. Наблюдение за развитием экосистем без вмешательства возможно только в утопическом мире, отметила эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова.

Есть ситуации, когда регулирование численности необходимо, согласен Михаил Крейндлин. Например, когда появляются животные, которые представляют серьезную опасность для людей или домашних животных, либо вредят охраняемым природным комплексам, или вовсе не характерны для местной фауны.

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Нормативные акты должны быть научно обоснованы, содержать простые и понятные правила и предполагать неминуемость наказания. Важно исключить возможность манипуляций и вариантов трактовок формулировок, считает Ирина Тельнова.

— Как только мы говорим о неких «лимитах добычи», а не о полном запрете любительской и спортивной охоты, об отстреле и отлове объектов животного мира, вызванных некой необходимостью, это рождает поле для фантазий, — добавила она.

Поэтому нужен документ, который обозначит четкие нормы, углубит мониторинг, ужесточит правила охоты и наказание за нарушения. Это пойдет на пользу и животным и ООПТ в целом, уверена она. Вся регуляторная политика должна быть направлена именно на защиту животных, резюмировала эксперт.