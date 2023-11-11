Рабочие в Якутии после нападения медведя получили раны головы

Пострадавшие от нападения медведя в Якутии рабочие были госпитализированы в больницу с ранами головы, рук и ног. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры по республике.

«В Ленском районе 10 ноября в ЦРБ (центральную районную больницу. — Ред.) с скальпированными ранами головы, рваными ранами верхних и нижних конечностей госпитализированы двое мужчин 1986 и 1977 годов рождения, на которых напал медведь», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что нападение медведя произошло в 180 км от поселка Витим. Пострадали два сотрудника «РусГазБурения». По информации минздрава Республики Саха (Якутия), состояние мужчин врачами оценивается как средней степени тяжести.

«Двое пострадавших получили экстренную медицинскую помощь в Витимской больнице. После интенсивной терапии их состояние стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести», — сообщил региональный минздрав в Telegram-канале.

О нападении медведя на двух человек в Якутии и последующей их госпитализации сообщалось накануне. Отмечалось, что инцидент произошел на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении.

Двое мужчин услышали лай собаки и вышли на улицу, чтобы выяснить причину, когда на них напал дикий зверь. Другие работники попытались спасти коллег, однако сделать это сразу не удалось. В конце концов медведь убежал. Позднее его застрелили.