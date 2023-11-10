Два человека находятся в критическом состоянии после нападения медведя в Якутии

Медведь напал на двух человек в Якутии, их госпитализировали в критическом состоянии. Об этом 10 ноября сообщил Telegram-канал «112».

Нападение произошло на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Двое мужчин услышали лай собаки и вышли на улицу, чтобы выяснить причину, когда на них напал дикий зверь.

Другие работники попытались спасти коллег, однако сделать это сразу не удалось. В конце концов медведь убежал. Позднее его застрелили.

Пострадавших экстренно госпитализировали с многочисленными рваными ранами. За их жизнь борются врачи.

Ранее, 4 ноября, бурый медведь вышел к школе в селе Агзу в Приморском крае. Он вышел из леса и начал прогуливаться вокруг школы. Медведя пришлось убить, так как ученики ходят в школу пешком.