Два человека находятся в критическом состоянии после нападения медведя в Якутии
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- Два человека находятся в критическом состоянии после нападения медведя в Якутии
Медведь напал на двух человек в Якутии, их госпитализировали в критическом состоянии. Об этом 10 ноября сообщил Telegram-канал «112».
Нападение произошло на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Двое мужчин услышали лай собаки и вышли на улицу, чтобы выяснить причину, когда на них напал дикий зверь.
Другие работники попытались спасти коллег, однако сделать это сразу не удалось. В конце концов медведь убежал. Позднее его застрелили.
Пострадавших экстренно госпитализировали с многочисленными рваными ранами. За их жизнь борются врачи.
Ранее, 4 ноября, бурый медведь вышел к школе в селе Агзу в Приморском крае. Он вышел из леса и начал прогуливаться вокруг школы. Медведя пришлось убить, так как ученики ходят в школу пешком.