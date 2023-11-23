В СФ назвали русофобской глупостью возможное закрытие Норвегией границы с РФ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал «Известиям» 23 ноября возможность закрытия Норвегией границы с РФ. По словам сенатора, это является очередной русофобской глупостью.

Накануне премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что страна по примеру Финляндии может закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с РФ.

«Очередная русофобская глупость, честно говоря, потому что это направлено объективно не против России, хотя они этим объясняют. Это говорит о том, что самоизоляция натоцентричных стран продолжается. То есть идет процесс их самоизоляции, они сами строят вокруг себя железный занавес, потому что то, что происходит в остальном мире, точно не вписывается в те доктрины, ради которых они сегодня устраивают эти противоправные санкции, ведут прочие разные незаконные действия в отношении, кстати, не только России, но и других государств», — сказал Климов.

Сенатор указал, что Запад делает это для того, чтобы продолжать держать в заблуждении общественное мнение.

Всего на границе РФ и Финляндии действовали восемь пропускных пунктов. В ночь на 18 ноября и до 18 февраля 2024 года Финляндия закрыла четыре КПП: «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. Финские власти объяснили такой шаг ростом числа просителей убежища и нелегальной миграции на границе с РФ.

22 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо вместе с финским министром внутренних дел Мари Рантанен объявили, что страна закроет три из четырех оставшихся КПП на границе с Россией в полночь 24 ноября.

В свою очередь, в МИД РФ 20 ноября сообщили, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся КПП на границе. Там подчеркнули, что принятое финскими властями решение провокационное и идет в русле попыток еще более обострить отношения между странами.