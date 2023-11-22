Машина взорвалась на мосту между США и Канадой

В Нью-Йорке мост через Ниагарский водопад, соединяющий США и Канаду, был закрыт после взрыва на американской стороне моста. Об этом 22 ноября сообщила ABC News.

«Радужный мост на Ниагарском водопаде закрыт в обеих направлениях в связи с инцидентом, связанным с транспортным средством, направлявшимся в США», — сказано в сообщении.

Как отметили в мэрии Ниагарского водопада, инцидент произошел с автомобилем «Мерседес Бенц», направляющимся в Нью-Йорк.

Также сообщается, что в машине сидел как минимум один человек и ее остановили до того, как она взорвалась.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул сообщила, что внимательно следит за ситуацией.

На месте происшествия также находится ФБР, оно расследует инцидент со взрывом автомобиля.

О пострадавших и разрушениях информации пока нет.

Ранее, 8 ноября, взрыв произошел на металлургическом заводе в турецкой провинции Хатай. В результате чего по меньшей мере 13 человек пострадали. Прокуратура начала проверку по факту взрыва.