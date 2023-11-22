На Тайване нашли следы радиации в чае из Японии

На Тайване в партии порошка зеленого чая из Японии был обнаружен радиоактивный изотоп цезия-137. Об этом 21 ноября сообщило Центральное информационное агентство острова.

Данная партия прибыла на днях из японской префектуры Ибараки, следует из данных тайваньского Управления по надзору за продуктами питания и лекарствами (TFDA).

Импорт из данной префектуры помимо четырех других Тайвань запретил в 2011 году на 11 лет из-за опасений радиационного заражения после аварии на АЭС «Фукусима». В конце февраля 2022 года власти заменили запрет на систему проверки и сертификации, о результатах которой сообщается еженедельно.

Изучение поступившего в этот раз груза выявило допустимый уровень радиоактивности в 3 беккереля на 1 кг. Согласно текущим правилам, максимальный уровень содержания цезия-134 и цезия-137 установлен на уровне 10 беккерелей для напитков, 50 — для детского питания и молочных смесей и 100 — для иных пищевых продуктов.

Несмотря на отсутствие превышений содержания элемента, надзорное ведомство направило импортеру рекомендации по возвращению или уничтожению партии. По словам представителя управления, ранее в этом году незначительные количества цезия-137 были также обнаружены в японских грибах мацутакэ, порошке чая матча и экстракте брусники.

Всего с 15 марта 2011 года власти Тайваня провели более 220,5 тыс. проверок пищевых продуктов из Японии, напомнило агентство. Допустимые следы радиации были обнаружены в 252 случаях.

Ранее, 24 августа, начался сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан. До этого, 9 августа, Китай и Россия направили Японии список возникающих в связи с этим технических проблем.

23 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что следов трития в воде после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» не обнаружено, однако существует риск накопления опасных веществ со временем.

16 октября Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии из-за радиационных рисков после сброса в океан воды с АЭС «Фукусима-1». В Россельхознадзоре объяснили, что вопрос безопасности поставок такой продукции также тщательно проанализирован специалистами.

В тот же день министерство иностранных дел Японии призвало Россию снять введенные ограничения, отметив, что страна предоставила международному сообществу подробные разъяснения о безопасности воды, которую специально обработали.

2 ноября оператор АЭС начал сброс в море третьей партии воды, прошедшей очистку от радиации. Тогда сообщалось о планах выбросить около 7,8 тыс. т воды в течение 17 дней. В компании утверждали, что содержание трития в ней не превышает норму, установленную для питьевой воды.

В марте 2011 года произошла авария на АЭС «Фукусима-1», спровоцированная сильнейшим в истории Японии землетрясением и последовавшим за ним цунами. Было принято решение о ликвидации электростанции, при этом в резервуарах продолжает копиться вода для охлаждения поврежденных реакторов.