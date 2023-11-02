Оператор АЭС «Фукусима-1» начал сброс третьей партии воды

Оператор атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Японии начал сброс в море третьей партии воды, прошедшей очистку от радиации. Об этом 2 ноября сообщило агентство Kyodo.

Всего планируется выбросить около 7,8 тыс. т воды в течение 17 дней. В компании утверждают, что содержание трития в ней не превышает норму, установленную для питьевой воды.

Сброс воды является ключевым шаг в процессе вывода АЭС «Фукусима-1» из эксплуатации после аварии, произошедшей в 2011 году.

16 октября Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии из-за радиационных рисков после сброса в океан воды с АЭС «Фукусима-1». В Россельхознадзоре объяснили, что вопрос безопасности поставок такой продукции также тщательно проанализирован специалистами.

В тот же день Министерство иностранных дел Японии призвало Россию снять введенные ограничения, отметив, что страна предоставила международному сообществу подробные разъяснения о безопасности воды, которую специально обработали.

23 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что следов трития в воде после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» не обнаружено, однако существует риск накопления опасных веществ со временем.

Сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан начался 24 августа. До этого, 9 августа, Китай и Россия направили Японии список технических проблем в связи со сбросом воды с АЭС «Фукусима-1» в море.

В марте 2011 года произошла авария на АЭС «Фукусима-1», спровоцированная сильнейшим в истории Японии землетрясением и последовавшим за ним цунами. Было принято решение о ликвидации электростанции, при этом в резервуарах продолжает копиться вода для охлаждения поврежденных реакторов.