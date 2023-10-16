Япония призвала Россию снять ограничения на импорт рыбной продукции

Министерство иностранных дел (МИД) Японии призвало Россию снять введенные ограничения на импорт рыбы и морепродуктов страны. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Было бы несправедливо ужесточать ограничения на импорт японских морепродуктов без научного обоснования <…> Недавнее решение России вызывает крайнее сожаление, и мы настоятельно призываем его отменить», — говорится в публикации.

В МИД Японии отметили, что страна предоставила международному сообществу подробные разъяснения о безопасности воды, которую специально обработали.

Ранее в этот же день Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии из-за радиационных рисков после сброса в океан воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». В Россельхознадзоре объяснили, что вопрос безопасности поставок такой продукции также тщательно проанализирован специалистами.

Ранее, 23 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что следов трития в воде после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» не обнаружено, однако существует риск накопления опасных веществ со временем.

Сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан начался 24 августа. До этого, 9 августа, Китай и Россия направили Японии список технических проблем в связи со сбросом воды из АЭС «Фукусима-1» в море.

7 июля Роспотребнадзор РФ заявил, что, вероятно, санитарный контроль при ввозе в стране ряда товаров из Японии будет усилен на фоне начала сброса в океан воды с АЭС. Тогда же власти КНР запретили ввоз продуктов из десяти японских префектур в связи с тем же.

В марте 2011 года произошла авария на АЭС «Фукусима-1», спровоцированная сильнейшим в истории Японии землетрясением и последовавшим за ним цунами. Было принято решение о ликвидации электростанции, при этом в резервуарах продолжает копиться вода для охлаждения поврежденных реакторов.