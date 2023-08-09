МИД КНР заявил о претензиях Китая и РФ из-за плана сброса воды с АЭС «Фукусима»

Китай и Россия направили Японии список технических проблем в связи со сбросом воды из АЭС «Фукусима-1» в море. Об этом 9 августа сообщил МИД КНР.

«Китай и Россия, полагаясь на передовую международную практику в области науки и техники, а также ядерной безопасности, направили Японии три совместных опросника по техническим проблемам, поставив под сомнение план сброса радиоактивной воды в море», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Китай выражал Японии свою озабоченность по поводу сброса воды и проводит обмены мнениями по двусторонним и многосторонним каналам, неоднократно передавая точку зрения и озабоченности профессиональных ведомств.

«Если Япония действительно искренне стремится устранить обеспокоенность соседних стран, она должна немедленно остановить запланированные действия по сбросу воды в море насильственными методами», — заявили в министерстве.

Ранее, 6 августа, газета The Asahi со ссылкой на источники сообщила, что власти Японии планируют начать сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в конце текущего месяца.

16 июля стало известно, что около 80% жителей Японии не доверяют решению сбросить воду с «Фукусимы-1». Также, как показали данные опроса, уровень одобрения правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой за прошедший месяц снизился на 6,5%.

До этого, 7 июля, в Роспотребнадзоре заявили, что, вероятно, санитарный контроль при ввозе в Россию ряда товаров из Японии будет усилен, после того как она начнет сбрасывать в океан радиоактивную воду, которая использовалась для охлаждения реакторов на АЭС «Фукусима-1». В этот же день стало известно, что власти КНР запретили ввоз продуктов из 10 префектур Японии из-за решения Токио сбросить воду с АЭС. Также Китай усилит контроль и проверку сопроводительной документации для продуктов питания из других регионов Японии.

5 июля сообщалось, что МАГАТЭ сочло крайне незначительным влияние этого мероприятия на людей и экосистему. Также агентством был опубликован доклад, в котором подчеркивалось соответствие планов Японии международным стандартам. Сброс предполагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.