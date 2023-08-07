В Японии сообщили о планах начать сброс воды с «Фукусимы-1» в конце августа

В Японии планируют начать сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в конце текущего месяца, сообщает 6 августа газета The Asahi со ссылкой на источники.

Ожидается, что решение относительно сброса воды будет принимать премьер-министр Фумио Кисида в ходе совещания на уровне министров после поездки в США. Уточняется, что в Соединенных Штатах Америки премьер-министр планирует провести переговоры с американским президентом Джо Байденом и лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем на саммите Япония – США – Южная Корея на окраине Вашингтона 18 августа.

«В официальной резиденции премьер-министра считают, что с момента принятия решения до фактического выпуска в океан пройдет больше недели из-за подготовительных работ и распространения», — говорится в материале.

Ранее, 16 июля, сообщалось, что около 80% жителей Японии не доверяют решению сбросить воду с «Фукусимы-1». Также, как показали данные опроса, уровень одобрения правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой за прошедший месяц снизился на 6,5% — теперь отметка достигает 34,3%. При этом рейтинг неодобрения поднялся до 48,6%. Общенациональный телефонный опрос проводился 14–16 июля, число его участников неизвестно.

До этого, 7 июля, Роспотребнадзор сообщил, что, вероятно, санитарный контроль при ввозе в Россию ряда товаров из Японии будет усилен после того, как она начнет сбрасывать в океан радиоактивную воду, которая использовалась для охлаждения реакторов на АЭС «Фукусима-1». В этот же день стало известно, что власти КНР запретили ввоз продуктов из 10 префектур Японии из-за решения Токио сбросить воду с АЭС. Также Китай усилит контроль и проверку сопроводительной документации для продуктов питания из других регионов Японии.

Правительство Японии планирует сбросить очищенную воду с АЭС «Фукусима-1» в океан уже в августе, написала газета Nikkei. Отмечалось, что МАГАТЭ сочло крайне незначительным влияние этого мероприятия на людей и экосистему. Также агентством был опубликован доклад, в котором подчеркивалось соответствие планов Японии международным стандартам. Сброс предполагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.