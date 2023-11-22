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Участница курсов Шабутдинова подозревает, что ей подмешивали таблетки в кофе

Участница курсов Шабутдинова: ученикам курсов могли подмешивать таблетки в кофе
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Фото: 78.ru
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Пострадавшая от действий блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова Наталья Калистратова в среду, 22 ноября, сообщила, что во время курсов ей и другим слушателям якобы подмешивали таблетки в кофе. Она объяснила, что во время следственных действий были найдены таблетки.

«Мы все помним, что в «Лайк» (образовательная компания для бизнесменов «Like центр». — Ред.) кофе был на мероприятиях и, вероятно, нам в кофе что-то подмешивали», — передает ее слова «РИА Новости».

По словам участницы, на встречах с Шабутдиновым присутствующие совершали медитации, слушали музыку и находились в состоянии эйфории.

«Сейчас они (таблетки. — Ред.) находятся на экспертизе, и она покажет, что это за таблетки и не накачивали ли нас ими, чтобы мы рассудок теряли», — объяснила Калистратова.

Кроме того, источник «Известий» в этот же день рассказал, что на блогера написали еще два заявления о мошенничестве. По имеющимся данным, две женщины 61 и 41 лет заплатили Шабутдинову и генеральному директору «Like центра» Василию Алексееву за курсы 76 тыс. и 314 тыс. рублей соответственно, но обещанный финансовый рост не произошел.

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Шабутдинова задержали в начале ноября по подозрению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы. Блогер также предлагал людям купить вебинары, тренинги. Он утверждал, что, пройдя обучение, его клиенты смогут открыть успешный бизнес. Уголовное дело, фигурантом которого он стал, касается восьми человек, которые приобрели его услуги. По словам адвоката блогера Никиты Апаликова, ущерб составляет чуть более 4 млн рублей.

Отмечалось, что в 2023 году доход блогера Шабутдинова составил 300 млн рублей. По ст. 159 УК («Мошенничество») ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

4 ноября Таганский суд Москвы заключил Шабутдинова под стражу до 16 декабря. Следствие настаивало на аресте фигуранта, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». 7 ноября адвокат блогера Никита Апаликов рассказал «Известиям», что защита подала жалобу на постановление о его аресте. 22 ноября Московский городской суд оставил под арестом блогера Шабутдинова.

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