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Дзагоев рассказал об отказе перейти в «Спартак»

Алан Дзагоев рассказал, как отказался перейти в «Спартак»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев отказался некоторое время назад от подписания контрактов с футбольными клубами «Спартак» и «Анжи». Об этом сам спортсмен рассказал 22 ноября.

По его словам, предлагались «очень хорошие суммы». При этом оба клуба не делали официального предложения ЦСКА, за который играл футболист, уточнил он в беседе с Нобелем Арустамяном на его канале в YouTube.

«Что если ты скажешь да, мы начинаем переговоры, выкупаем твой контракт. Если ты говоришь да, выкупаем твой контракт, и ты переходишь. Если ты говоришь да. Насчет «Спартака» я не помню, какие суммы были, а с «Анжи», насколько помню, €3,5 млн в год и €1 млн подъемные», — сказал спортсмен.

Дзагоев отметил, что «Спартаку» отказал сразу, с «Анжи» «были разговоры», но больших сомнений не было.

Накануне трехкратный чемпион России по футболу в составе ЦСКА Дзагоев рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» и «Известиям» о причинах завершения карьеры. По его словам, он решил прекратить спортивную карьеру после травмы. Восстанавливаться спортсмену стало тяжело и морально, и физически.

Алан Дзагоев завершил карьеру — чем запомнился экс-игрок ЦСКА

Дзагоев объявил о завершении карьеры 21 ноября. Он провел 58 матчей в составе сборной России с 2008 по 2018 год и забил девять мячей, а также участвовал в чемпионате Европы 2012 года и чемпионатах мира в 2014-м и 2018 году. На Евро-2012 Дзагоев получил звание лучшего бомбардира с тремя голами.

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