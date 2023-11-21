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Алан Дзагоев завершил карьеру — чем запомнился экс-игрок ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Трехкратный чемпион России по футболу в составе ЦСКА Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры. Свое решение 33-летний футболист объяснил большим количеством травм. Чем запомнился экс-игрок красно-синих, читайте в материале «Известий».

Клубная карьера

Последней командой, в которой играл Дзагоев, стала греческая «Ламия». Спортсмен перешел туда в сентябре 2023 года и отыграл за клуб всего два матча. Затем он выбыл на две недели из-за травмы подколенного сухожилия.

«Мне дали спокойно восстановиться, но перед выходом в общую группу я потянул левую икроножную мышцу. За последние пять лет у меня было много травм, поэтому я принял это решение [об уходе] так внезапно», — приводит слова Дзагоева сайт клуба.

Предыдущим клубом Алана был казанский «Рубин», куда он перешел в 2022 году. В текущем сезоне Дзагоев провел в составе казанцев 20 матчей, забив три мяча.

До этого на протяжении 14 сезонов Дзагоев выступал за московский ЦСКА. Это был золотой этап его карьеры. В составе армейцев футболист провел 435 матчей. За это время он забил 89 голов, сделал 95 результативных передач и стал рекордсменом ЦСКА по количеству голевых передач. Помимо этого, вместе с ЦСКА Дзагоев выиграл пять серебряных и одну бронзовую медаль чемпионата России, четыре Кубка России и четыре Суперкубка России.

В составе клуба он провел 13 лет и 1 месяц. За это издание Sport Bible включило его в число 30 самых преданных футболистов мира. Гендиректор ПФК ЦСКА Роман Бабаев отмечал позднее, что Алан — игрок уникального таланта. Спортсмен перешел в клуб в 17 лет и сразу же стал показывать высочайший уровень игры. По словам Бабаева, многочисленные трофеи тех лет невозможно представить без Дзагоева.

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Начал свою карьеру футболист как атакующий полузащитник в клубе «Крылья Советов-СОК», куда он пришел сразу после окончания Академии имени Коноплева — тольяттинского центра подготовки футболистов. Его дебют состоялся 29 апреля 2006 года. За клуб он отыграл два сезона, после чего вместе со своими одноклубниками Антоном Власовым и Дмитрием Рыжовым перешел в ЦСКА.

Кроме того, позднее в переходе российского игрока заинтересовался клуб «Лацио» (Италия). Дзагоев рассматривался в качестве замены Фелипе Андерсона. Впервые «Лацио» пытался приобрести Дзагоева в 2012 году после чемпионата Европы, однако тогда сделка сорвалась.

Выступления за сборную России

Еще во время выступлений за «Крылья Советов-СОК» Дзагоев попал в юношескую сборную России (до 17 лет). А вскоре дебютировал в составе молодежной сборной России в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2011.

С 2008 по 2018 год Дзагоев играл в составе основной сборной России. Он провел 58 матчей и забил девять мячей, участвовал в чемпионате Европы 2012 года и чемпионатах мира 2014 и 2018 годов. На Евро-2012 Дзагоев поделил звание лучшего бомбардира с тремя голами.

Тренеры спортсмена отмечали, что Дзагоев может сыграть на абсолютно любой позиции в полузащите, а также поддержать атакующие действия команды и помочь защитникам. Футболист всегда играет с азартом, его отличают превосходное видение поля, развитое тактическое мышление и отличные пасы. Всё это позволило выбиться в лидеры.

Так, бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий, комментируя уход Дзагоева, назвал его «шикарным футболистом, у которого получилась великолепная карьера».

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Биографическая справка

Алан Дзагоев родился 17 июня 1990 года в Беслане (Северная Осетия). По национальности — осетин. Футболом он увлекался с детства. Азы футбольной техники он осваивал во дворе дома, обходя с мячом автомобильные покрышки. А с 2000 года начал выступать за детскую команду «Автодор-Юность» из Владикавказа.

На одном из матчей спортсмена заметил тренер Игорь Осинькин и пригласил в Академию имени Коноплева. Сейчас Дзагоев имеет звание заслуженного мастера спорта России. Награжден почетной грамотой президента России и является почетным гражданином города Беслан.

Женат на артистке московского ансамбля «Алания», вместе с женой воспитывает двоих детей — дочь Элану и сына Хету.

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