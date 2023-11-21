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Футболист Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Трехкратный чемпион России по футболу в составе ЦСКА Алан Дзагоев объявил 21 ноября о завершении карьеры. Об этом сообщил греческий клуб «Ламия», за который он выступал с 2023 года.

«Я решил завершить карьеру профессионального футболиста. К сожалению, я сыграл за «Ламию» всего два матча, а затем выбыл на две недели из-за травмы подколенного сухожилия. Мне дали спокойно восстановиться, но перед выходом в общую группу я потянул левую икроножную мышцу. За последние пять лет у меня было много травм, поэтому я принял это решение так внезапно», — приводит слова Дзагоева сайт клуба.

33-летний спортсмен поблагодарил руководство клуба и сообщил, что не планирует дальше работать в футбольной сфере.

Дзагоев начал профессиональную карьеру в клубе «Крылья Советов-СОК», игравшем во втором дивизионе чемпионата России. В 2008 году он перешел в ЦСКА, за который выступал на протяжении 14 сезонов до 2022 года.

За это время полузащитник провел в составе команды 397 матчей, показав шестой результат в ее истории, и забил 77 мячей. Помимо трех побед в чемпионате России Дзагоев выиграл с ЦСКА пять серебряных и одну бронзовую медаль турнира, четыре Кубка России и четыре Суперкубка России.

В 2022 году Дзагоев перешел в казанский «Рубин», с которым выиграл первенство Первой лиги, второго по значимости дивизиона чемпионата России. После этого он перешел в «Ламию».

Дзагоев также провел 58 матчей в составе сборной России с 2008 по 2018 год и забил девять мячей. Он участвовал в чемпионате Европы 2012 года и чемпионатах мира в 2014-м и 2018-м. На Евро-2012 Дзагоев поделил звание лучшего бомбардира с тремя голами.

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Ранее, 20 ноября, столичный «Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в ретроматче. Встреча состоялась 19 ноября на «РЖД Арене» в Москве. Игра была посвящена 21-летию «Золотого матча» между двумя командами за чемпионский титул. Единственный мяч забил полузащитник Дмитрий Лоськов на 56-й минуте.

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