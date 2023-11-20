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«Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в ретроматче

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Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева
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Столичный «Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в ретроматче. Встреча состоялась 19 ноября на «РЖД Арене» в Москве.

Игра была посвящена 21-летию «Золотого матча» между двумя командами за чемпионский титул. Единственный гол забил полузащитник Дмитрий Лоськов на 56-й минуте.

«Конечно, соперники не сговаривались, но результат получился точно таким же, что и 21 год назад: победа «Локо» 1:0 с голом-близнецом Лоськова», — передает «Спорт-Экспресс».

Одержав победу в «Золотом матче – 2002», команда «Локомотива» тогда заполучила первый в своей истории титул чемпиона.

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Ранее, 11 ноября, сообщалось, что московский «Локомотив» со счетом 2:1 обыграл грозненский «Ахмат» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). «Локомотив» прервал безвыигрышную серию из четырех матчей и с 24 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице.

Ранее в этот день воронежский «Факел» сыграл вничью с московским ЦСКА. Счет в матче открыл форвард армейцев Виктор Давила на 10-й минуте. Затем уже на 90+3-й минуте защитник воронежцев Сергей Божин сравнял счет и спас команду от проигрыша.

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