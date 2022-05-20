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ЦСКА объявил об уходе Алана Дзагоева из команды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев покидает команду. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщается на сайте клуба.

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Экс-игрок сборной России по футболу договорился со столичным кубом о расторжении контракта по взаимному согласию.

«Алан войдет в историю как один из самых знаковых футболистов нашего клуба, Дзага перешел к нам в 17 лет и сразу же стал показывать высочайший уровень игры. Алан — игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Многочисленные трофеи тех лет невозможно представить без Дзагоева», — приводит телеканал «Звезда» слова гендиректор ПФК ЦСКА Романа Бабаева.

Бабаев добавил, что после завершения карьеры Дзагоева будут ждать в структуре клуба, пишет НСН.

За армейцев Дзагоев выступал с 2008 года. За них он провел 397 матчей, в которых забил 77 голов и сделал 93 результативные передачи, сообщает телеканал «360». В составе ЦСКА Дзагоев трижды становился чемпионом России, а также четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

В пресс-службе ЦСКА отметили, что после заключительного матча сезона РПЛ против «Ростова» будет организована церемония чествования Алана и других футболистов, покидающих клуб, отмечает сайт kp.ru.

Ранее стало известно, что защитник ЦСКА Марио Фернандес приостановил свою карьеру. 31-летний спортсмен принял такое решение в связи с накопившейся усталостью. Отмечается, что он улетит на родину — в Бразилию.

17 мая «Спорт-Экспресс» сообщал, что Дзагоев покинет ЦСКА. Он оставит клуб по окончании сезона-2021/22. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 22 играх ЦСКА, на счету 31-летнего россиянина три результативные передачи.

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