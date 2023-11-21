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Алан Дзагоев назвал причину завершения карьеры

Алан Дзагоев о завершении карьеры: ни сил, ни эмоций уже не осталось
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Трехкратный чемпион России по футболу в составе ЦСКА Алан Дзагоев рассказал во вторник, 21 ноября, в интервью «Спорт-Экспрессу» и «Известиям» о причинах завершения карьеры.

Футболист напомнил, что в сентябре 2023 года он перешел в греческий клуб «Ламия» и отыграл за него всего два матча, после чего выбыл на две недели из-за травмы задней поверхности бедра правой ноги, полученной на тренировке.

«Ничего серьезного, две недели я спокойно восстанавливался, никто меня никуда не гнал. Дали столько времени, сколько надо было. Но на последней тренировке перед выходом в общую группу я дернул левую икроножную. Тут уже принял решение, что всё, хватит», — заявил Дзагоев.

Спортсмен рассказал, что последние несколько сезонов у него почти не было травм благодаря подготовке, которую он выстроил. При этом с небольшими мышечными повреждениями раз в два месяца еще можно было смириться, подчеркнул экс-футболист ЦСКА.

«Но сейчас это становится тяжело и морально, и физически», — добавил он.

Дзагоев также выразил благодарность «Ламии» и ее болельщикам, а также пожелал греческому клубу «находиться на самом верху и достигать положительных результатов».

Футболист также поблагодарил болельщиков ЦСКА, подчеркнув, что у него в сердце навсегда останется множество позитивных моментов, пройденных вместе.

«Всех болельщиков ЦСКА, моих персональных болельщиков я хочу поблагодарить за поддержку, ее всегда было очень много. На этом мы не прощаемся, обязательно увидимся на стадионе — жизнь покажет, в каком статусе я буду», — заявил Дзагоев.

Алан Дзагоев завершил карьеру — чем запомнился экс-игрок ЦСКА

Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры 21 ноября. Он провел 58 матчей в составе сборной России с 2008 по 2018 год и забил девять мячей, а такде участвовал в чемпионате Европы 2012 года и чемпионатах мира в 2014-м и 2018-м. На Евро-2012 Дзагоев поделил звание лучшего бомбардира с тремя голами.

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