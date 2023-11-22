Политолог объяснил популярность правой партии на выборах в Нидерландах

Рост популярности правых настроений отчетливо характеризует кризис мультикультурализма в западном сообществе. Таким образом политолог Иван Мезюхо прокомментировал «Известиям» 22 ноября популярность ультраправой «Партии свободы» (PVV), активно набравшей очки в опросах общественного мнения в преддверии выборов в Нидерландах.

«Ультраправое настроение в Нидерландах все еще не доминирующие, но сам рост популярности правых настроений отчетливо характеризует кризис мультикультурализма в западном сообществе и, в частности, в Нидерландах. Нерешенные миграционные проблемы, а также непродуманная политика в области ассимиляции вновь прибывших жителей Европейского союза, на мой взгляд, будут больше повышать электоральные очки праворадикальных политических проектов», — сказал Мезюхо.

Политолог подчеркнул, что то, что происходит сегодня в Нидерландах, является тенденцией во всех странах Западной Европы.

Накануне стало известно, что нидерландская крайне правая «Партия свободы» (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом оказалась в тройке лидеров по итоговому исследованию социологического сервиса I&O Research за день до парламентских выборов. При этом социологи предупредили, что опрос не следует рассматривать как прогноз результата голосования.

Внеочередные парламентские выборы начались в Нидерландах в среду, 22 ноября. Для голосования по всей стране организованы 9,8 тыс. избирательных участков. Итог голосования может завершить период нахождения во главе правительства страны Марка Рютте, который был премьером Нидерландов 13 лет.

В конце октября Рютте заявлял, что заинтересован в должности генерального секретаря НАТО, но не считает хорошими свои возможности занять данный пост.