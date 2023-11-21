В Нидерландах крайне правая партия вышла в лидеры по опросам за день до выборов

Нидерландская крайне правая «Партия свободы» (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом оказалась в тройке лидеров по итоговому исследованию социологического сервиса I&O Research за день до парламентских выборов. Об этом говорится 21 ноября на сайте социологического сервиса.

«В итоговом опросе I&O от 21 ноября мы видим, что лидируют «Партия свободы» (PVV), левый блок «Зеленые левые» и «Партия труда» (GroenLinks-PvdA) и «Народная партия за свободу и демократию» (VVD)», — говорится в исследовании.

Если выборы пройдут согласно данным опроса, разница в количестве мест депутатов между партиями будет незначительной.

Крайне правая «Партия свободы» может набрать 28 депутатских мест в парламенте, левый блок и «Народная партия за свободу и демократию» — по 27. На четвертом месте с 21 местом идет партия Питера Омцига «Новый общественный договор» (NSC), которая лидировала неделю назад.

Социологи предупреждают, что опрос не следует рассматривать как прогноз результата голосования. Из всех опрошенных 21 ноября 63% не определились с выбором. Избиратели всё еще смотрят дебаты и изучают предвыборные программы политических сил.

Исследование проводилось с вечера понедельника, 20 ноября, 19:15 до 09:00 вторника, 21 ноября.

22 ноября в стране пройдут внеочередные парламентские выборы. Их итог может завершить период нахождения во главе правительства страны Марка Рютте, который был премьером Нидерландов 13 лет.

В конце октября Рютте заявил, что заинтересован в должности генерального секретаря НАТО, но не считает хорошими свои возможности занять данный пост.