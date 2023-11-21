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Еще одно уголовное дело возбудили по факту отравления наркотиками в Астрахани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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После смертельного отравления трех человек наркотиками в Астрахани возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом 21 ноября сообщило следственное управление СК России по Астраханской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждены уголовные дела по фактам гибели трех человек по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Погибшими оказались две 19-летние девушки из Кировского и Трусовского районов Астрахани, а также житель Ленинского района. Предварительной причиной смерти указано отравление неизвестным веществом.

«В настоящее время по уголовным делам проведены осмотры мест происшествий, назначен ряд экспертиз, опрошены очевидцы, а также изъяты мобильные телефоны потерпевших», — отметили в ведомстве.

Ранее по факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В пресс-службе МВД РФ 20 ноября сообщили о задержании трех иностранцев, предположительно, причастных к инциденту.

Отравление метадоном в Астрахани: трое погибших, 19 в больнице
Оперативники задержали трех подозреваемых в продаже наркотиков

20 ноября три человека погибли в результате отравления наркотиками в Астрахани. В региональном минздраве тогда сообщили, что госпитализированы 19 человек, шесть из которых поступили в тяжелом состоянии, еще 11 были помещены в общие палаты.

По предварительным данным, пострадавшие употребили один и тот же наркотик. Достоверно вещество, которым отравились астраханцы, не установлено. Как сообщали источники «Известий», речь может идти о метадоне.

Днем позже ведомство опубликовало видео с допросом в отделении полиции граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, которых подозревают в распространении метадона в Астрахани. Один из них рассказал, как он помогал сбывать наркотик.

Тогда же председатель Национального антинаркотического союза Никита Лушников выразил «Известиям» мнение, что отравление в городе произошло из-за того, что продавцы перепутали наркотики. По его словам, молодые люди, скорее всего, хотели купить более популярное запрещенное вещество — мефедрон, а получили тяжелый наркотик метадон, от которого гораздо проще получить передозировку.

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