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В минздраве рассказали о состоянии отравившихся метадоном в Астрахани

Минздрав: два пациента в тяжелом состоянии после отравления метадоном в Астрахани
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В Астрахани девять из 19 пациентов, поступивших в больницу с признаками отравления наркотическими веществами, выписаны в удовлетворительном состоянии. Об этом 21 ноября сообщили в минздраве Астраханской области.

«На сегодняшний день из 19 поступивших выписано уже девять пациентов в удовлетворительном состоянии. 10 пациентов продолжают лечение. Из них в тяжелом состоянии — два человека, восемь пациентов — средней степени тяжести в общей палате», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что все пациенты городской клинической больницы № 3 получают необходимую медицинскую помощь и находятся под пристальным контролем врачей.

Отравление метадоном в Астрахани: трое погибших, 19 в больнице
Оперативники задержали трех подозреваемых в продаже наркотиков

Ранее, 20 ноября, три человека погибли в результате отравления наркотиками в Астрахани. В региональном минздраве тогда сообщили, что госпитализированы 19 человек, шесть из которых поступили в тяжелом состоянии, еще 11 были помещены в общие палаты.

По предварительным данным, пострадавшие употребили один и тот же наркотик. Достоверно вещество, которым отравились астраханцы, не установлено. Как сообщали источники «Известий», речь может идти о метадоне.

По факту случившегося проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В пресс-службе МВД РФ 20 ноября сообщили о задержании трех иностранцев, предположительно, причастных к инциденту.

Днем позже ведомство опубликовало видео с допросом в отделении полиции граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, которых подозревают в распространении метадона в Астрахани. Один из них рассказал, как он помогал сбывать наркотик.

Тогда же председатель Национального антинаркотического союза Никита Лушников выразил «Известиям» мнение, что отравление в городе произошло из-за того, что продавцы перепутали наркотики. По его словам, молодые люди, скорее всего, хотели купить более популярное запрещенное вещество — мефедрон, а получили тяжелый наркотик метадон, от которого гораздо проще получить передозировку.

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