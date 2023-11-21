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Источник рассказал подробности о предложении ограничить передвижение дипломатов РФ в ЕС

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Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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Источник в Европарламенте 21 ноября подтвердил «Известиям», что Чехия выдвинула на рассмотрение Евросоюза (ЕС) инициативу по возможному ограничению передвижения по территории объединения в отношении российских дипломатов.

Таким образом, он подтвердил информацию Financial Times о предложении в ЕС ограничить передвижения дипломатов из России. Издание уточнило, что обсуждение этих санкций находится на начальной стадии и вряд ли они войдут в 12-й санкционный пакет.

Согласно предложению Праги, дипломаты должны получать документы, позволяющие им путешествовать внутри страны пребывания, а не по остальной части Шенгенской зоны.

Источник добавил, что Чехия настаивает на приеме в ЕС только биометрических паспортов, которые труднее подделать. Также отмечается, что ряд дипломатов, которым были выданы визы для работы в учреждениях ООН в Вене, могут свободно путешествовать по территории ЕС, а власти Чехии опасаются, что во многих случаях дипломатической работой якобы прикрываются агенты ГРУ и других российских спецслужб.

В начале ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в скором времени представит 12-й пакет санкций ЕС в отношении России. Ограничения коснутся ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ. В Европарламенте не исключили, что Евросоюз примет очередной пакет мер до конца 2023 года.

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Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова 15 ноября назвала 12-й пакет санкций агрессивной деятельностью со стороны Запада и нарушением норм международного права, отметив, что рестрикции не останутся без ответа.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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