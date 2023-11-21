Мосгорсуд заочно арестовал участницу Pussy Riot Толоконникову на два месяца

Мосгорсуд во вторник, 21 ноября, отменил постановление районного суда в отношении участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана в РФ иностранным агентом) об отказе в заочном аресте. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе суда.

Толоконникова обвиняется по ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Суд постановил заочно заключить ее под стражу сроком на два месяца.

В начале ноября Бабушкинский суд Москвы отказался заочно арестовать участницу Pussy Riot, оставив таким образом ходатайство Следственного комитетта (СК) РФ без удовлетворения.

Уголовное дело в отношении Толоконниковой было возбуждено в марте, поводом для него стали ее посты в соцсетях. В конце марта МВД России объявило ее в розыск. В реестр иностранных агентов Минюст включил Толоконникову 30 декабря 2021 года.

В 2012 году Толоконникова вместе с другими участницами Pussy Riot была осуждена на два года лишения свободы за акцию в храме Христа Спасителя в Москве. Они освободились по амнистии в декабре 2013 года.